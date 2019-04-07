Omuzuna Aldığı Kombi ile Polise Yakalandı (Videolu)

Omuzuna Aldığı Kombi ile Polise Yakalandı

Güven Timleri, Esenyurt'ta vaziyetinden şüphelendiği bireyi, hırsızlık yaptıktan sonra çaldığı kombi ile kaçarken tuttu. Hapsedilen zanlının tutulma anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü takımları, hakkında daha evvelde operasyon yapılan ve vaziyetinden şüphelendiği B.Ç. 24 adlı bireyi Esenyurt Tarlabaşı Mahallesi'nde takibe aldı. B.Ç. bir müddet sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir binadaki daire kapısını zorlayarak içeri girdi. Daha sonra da kombi ile çıkıp, kaçmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen takımlar, bireyi kombi ile beraber tutarak nezaretine aldı. Zanlının üst aramasında 1 adet demir kesme makası ele geçirildi.

Nezaretine alınan B.Ç., 27 Mart günü sevk edildiği adli makamlarca hapsedilerek cezaevine sevk edildi.