ONLAR ÇALIYOR PARASINI BİZ ÖDÜYORUZ

Mevlüt Mürsel Uzun

Feysbuk’da anlamlı bir paylaşım yayınlandı; başlığı “Bunlar çalıyor biz ödüyoruz” pankartının altında Kaçak elektrik kullanan şehirlerin isimleri çalma oranlarına göre sıralanmış. Kaçak elektrik kullanımında Şanlıurfa 3 milyar kilowatla başı çekiyor. ŞIRNAK: %82, Mardin: %76, HAKKARİ: %75, DİYARBAKIR: %73, BATMAN: %70 . Sizin anlayacağınız güneydoğu illerimizin hiç birinde mesken ve iş yeri sahiplerinden büyük bir bölümü kullandığı elektriğin parasını devlete ödemiyor. Bunun adına kibarca zorbalıkmı dersiniz, yoksa eşkiyalıkmı bunu okuyucuların takdirine bırakıyorum. Elektriği hırsızlıkla kullananlardan bazısı sasıl olsa bedava olduğu için evinin her odasına klima takmış. Bütün kış boyu evini, tuvaletini ve ahırını bile elektrikle ısıttığı söyleniyor. Kaçak kullananlar ve bu haramcılığa arka çıkanlar kaçak kullanmanın mazeretini de bulmuşlar. Bu bölge geri kalmışmış, insanlar işsizmişmiş, bu güne kadar ki geri kalmasında gelmiş geçmiş iktidarları sorumlu tutuyorlar da bölgeye hizmet gelmesini engellemiş olan kandilde ki hainleri sorumlu tutmuyorlar.

Güneydoğu’da hiç kimse geri kalmışlık mazeretine sığınarak çalma hakkına sahip olamaz. Ülkede kayıp-kaçağın mali boyutunun 3 milyar liraya ulaştığı ifade ediliyor. Güneydoğu illerinin dışındaki vatandaşlar “Niye kaçağın parasını ben ödüyorum” diyerek tepki gösterip haklı olarak feveran ediyor. Geçtiğimiz aylarda enerji bakanlığı yetkilileri elektriği kaçak kullanan 500 bin kişi için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Hırsızlığı gelenek haline getirmiş olan bu beleşçiler inşallah hak ettikleri cezaya çaptırılmıştır. Enerji Bakanlığı geçmişte kaçak elektrik kullanımını önlemek için Güneydoğuda mahalli gazetelere ilanlar vermişti; hatta diyanet camilerde kaçak elektrik kullanmanın günah ve haram olduğuna dair vaaz bile verdirmişti. Yinede bu uyarıcı önlemler hırsızların sayısını azaltmaya yetmemişe benziyor. Güneydoğuda kaçak elektrik kullanımı yaygın olurda hiç batıda olmazmı? Üzüm üzüme baka baka kararır derlerya; geçtiğimiz yıllarda Sakarya’nın Hendek İlçesinin 260 haneli Turanlar mahallesinde 110 hanenin kaçak elektrik kullandığı tespit edilmişti. Ayrıca 70 abonenin de borç yüzünden elektriği kesilmişti.

Elektrik Piyasası Tüketici Hakları Yönetmeliğinde yer verilen yeni değişikliklere göre kaçak elektrik kullananlara verilen cezalar iki katına çıkarılarak caydırıcı önlemler alınmıştır. Mevcut yönetmelikte kaçak elektrik kullananlar geriye yönelik en fazla 12 aylık tüketim üzerinden hesaplanan tutar 3 ile çarpılacak, tekrarı halinde 5 ile çarpılacak. Yeni getirilen bu cezalar kaçak kullanmayı alışkanlık haline getirmiş olan güneydoğuda ki beleşçileri vaz geçirecekmi bunu zaman gösterecek.

Elektrikle ilgili kayıp-kaçak konusunda daha binlerce örnek sıralamak mümkündür. Bu ülkede her kim ki bu milletin hakkını gayrı meşru yollardan çalıp yiyorsa zehri zıkkım ve haram olsun diyorum…