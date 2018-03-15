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Opera Sahnesi’nde Çanakkale Şehitleri’ni Anma Konseri ile sanatseverlerle buluşuyor

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Opera Sahnesi’nde Çanakkale Şehitleri’ni Anma Konseri ile sanatseverlerle buluşuyor
Ankara Devlet Opera ve Balesi 18 Mart 2018 saat 18.00’de Opera Sahnesi’nde Çanakkale Şehitleri’ni Anma Konseri ile sanatseverlerle buluşuyor.

Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümünde şehitlerimizin anısına düzenlenen konserde ; solistlerimiz Esin Talınlı, Görkem Ezgi Yıldırım, Ferda Yetişer ,Ayhan Uştuk ve Mehmet Yımaz’a koro ve orkestra eşlik ediyor.

Muammer Sun’un Kurtuluş ve Cumhuriyet, Hasan Niyazi Tura’nın  Çanakkale Şehitleri, Artun Hoinic ‘in Atatürk Kantatı  adlı eserlerinden parçalar dinleyeceğimiz konserde, orkestra şefi Artun Hoinic, metin uyarlama ve anlatıcı Murat Atak, koro şefi GiampaoloVessella ve ışık Fuat Gök imzası taşıyor.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ’Nİ ANMA KONSERİ (KONSER)

Tarih: 18 Mart 2018,Pazar

Saat:18.00

Yer: Opera Sahnesi

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

www.dobgm.gov.tr

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