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Oran Buz Pateni Salonu inşaatı hızla devam ediyor

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Oran Buz Pateni Salonu inşaatı hızla devam ediyor
Alper Taşdelen’in Mart ayında temelini attığı ve açılışının Eylül ayında yapılacağı Oran Buz Pateni Salonu hızla yükseliyor.

Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiği bu dönemde her kesim ve yaştan vatandaşın yararlanabileceği projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Çankaya Evlerinden kreşlere parklardan sosyal tesislere kadar birçok yatırımı halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi buz patenine gönül vermiş insanların yararlanabileceği ve çocukları erken yaşta spora yönlendirme amaçlı Or-An semtinde inşa edilen Buz Pateni Salonu’nda hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı zamanda vatandaşların farklı sosyal faaliyetlerde bulunabilmelerine ve spor yapabilmelerine imkan verecek 2 bin 752 metrekare alan üzerine inşa edilen Buz Pateni Salonu’nda 578 metrekarelik buz pisti ve 200 kişilik seyirci tribünü de yer alacak.

Buz hokeyi yapmaya da uygun olacak tesiste 147 metrekare ve 268 metrekareden oluşan toplantı ve eğitimlerin yapılabileceği iki çok amaçlı stüdyo da bulunacak. Toplantı ve eğitimlerin yanı sıra stüdyolar aerobik ve pilates gibi farklı aktiviteler için de vatandaşların hizmetine sunulacak.

Vatandaşların ve okulların antrenman yapabilmelerine elverişli olacak tesiste ayrıca 270 metrekarelik kafe ve restoran da misafirlere hizmet verecek.

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