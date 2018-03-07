Oran Mahallesi’nde yükselecek Çankaya Belediyesi Buz Pateni Salonu’nun temel atma töreni gerçekleştirildi

Oran Mahallesi’nde yükselecek Çankaya Belediyesi Buz Pateni Salonu’nun temel atma töreni çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana kültür merkezleri, kreşler, Çankaya Evleri, parklar, Baharevleri gibi yatırımları tamamlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2018 yılının ilk yatırımının temelini attı.

Temel atma törenine “Nerede kalmıştık” sözleriyle başlayan Taşdelen, havaların ısınmasıyla Çankaya’da temel atma ve açılış döneminin yeniden başladığına dikkat çekerek, “Çalışınca her şeyin olacağının en güzel kanıtı Çankaya Belediyesidir” dedi.

Oran Mahallesinde temeli atılan Çankaya Belediyesi Buz Pateni Salonu ’nun sadece Çankaya’ya değil tüm Ankara’ya hizmet edeceğini vurgulayan Taşdelen, salona ilişkin genel bilgileri şu şekilde aktardı: “2 bin 752 m² alan üzerine inşa edilecek Buz Pateni Salonu vatandaşların farklı sosyal faaliyetlerde bulunabilmelerine ve spor yapabilmelerine de imkan verecek. 578 m² buz pisti ve 200 kişilik seyirci tribünü bulunan tesis ayrıca buz hokeyi yapmaya da uygun olacak. Tesiste 147 m² ve 268 m²’den oluşan toplantı ve eğitimlerin yapılabileceği iki çok amaçlı stüdyo da olacak. Stüdyolar aerobik, pilates gibi farklı aktiviteler için de kullanılabilecek. Tesiste ayrıca 270 m²’lik kafe ve restoran da misafirlere hizmet verecek.”

KURU LAFLA DEĞİL İCRAATLA SİYASET

Göreve geldiği günden bu yana verdiği sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birlikte yol aldığı herkese teşekkür eden Taşdelen, “Kuru lafla siyaset yapmak yerine icraatımızla siyaset yapmak gibi bir ödevimiz var” diye konuştu.

Taşdelen yakın zamanda Zafer Parkı, Birlik Mahallesindeki Yüzme Havuzu, Öveçler ve Birlik Mahallesi Çankaya Evleri, Çankaya Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin de yakın zamanda hizmete açılacağının müjdesini verdi. Taşdelen, 4 yıl içerisinde 7 kreş, 3 kültür merkezi, 3 yeni kent meydanı ve pazar yeri, 13 yeni Çankaya Evi, 6 Bahar Evi, Teknoloji Evi, 420 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu, 54 yeni park, 75 taksi durağı, 72 muhtarlık binası, 181 devlet okulunun tadilatı, 89 cami ve cemevi tadilatı yapıldığını; 640 bin ton asfalt döküldüğü, 516 bin metrekare kaldırım yapıldığı, 483 bin metrekare yeşil alan kazandırıldığını aktardı. “Atatürk Cumhuriyeti ‘kimsesizlerin kimsesi’ olarak belirtmişti biz de temel belediyecilik hizmetlerimizi bu düsturla hayata geçiriyoruz” diyen Taşdelen dar gelirli 2 bin haneyi kapsayacak Halk Kart uygulamasını hayata geçirdiklerini ve 405 haneye Çankaya Halk Kart girdiği bilgisini de paylaştı.

Temel atma törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de, “Sosyal demokrat belediyeler dokunduğu her yere bir güzellik götürüyor. Yaptığı yatırımlarla israfa kaçmadan, kaynakları yerinde kullanarak halkı mutlu etmeyi başaran Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen’i ve ekip arkadaşlarını kutluyorum” dedi.