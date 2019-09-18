Ordu'da "Ahilik Haftası" kutlamaları

Haber 18.09.2019, 14:38
Ordu'da "Ahilik Haftası" kutlamaları
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Ordu'da "Ahilik Haftası" kutlamaları
- Etkinlikler kapsamında tiyatro ekibi tarafından hazırlanan "şed kuşatma" gösterisi sunuldu

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