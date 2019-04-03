Ordu’da FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

Ordu'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen operasyon kapsamında, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden bu yana aranan 5 şüpheli yakalandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında, önceden kamudan ihraç edilen ve FETÖ'nün kapatılan farklı kurumlarında çalışan 5 şüpheliye yönelik, operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Altınordu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı yakalandı. Örgütün haberleşme programı olan "ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan yakalanan 5 şüphelinin, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden bu yana arandıkları bilgisine ulaşıldı.