ORSİAD’DA YÖNETİME GÜVENOYU

Hatice Kasapoğlu / Editör

OSTİM, İvedik ve Sincan OSB’lerde faaliyet gösteren sanayicilerin çatı kuruluşu olan ORSİAD’da yönetim, güven tazeledi. Derneğin mali kongresinde faaliyet raporu ve bütçe onaylanırken, Başkan Yener, “Yapacak daha çok işimiz var” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)’nin mali genel kuruluna üyelerin ilgisi büyük oldu. OSTİM’in yanısıra İvedik ve Sincan Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki sanayicilerin de üyesi olduğu ORSİAD’ın mali kongresinde 2017 yılı faaliyet raporu ve 2018 yılı bütçesi görüşüldü. Yapılan oylamada hem faaliyet raporu, hem de bütçe üyelerin oybirliğiyle onaylandı. ORSİAD Başkanı Nedret Yener, kendilerine güvenoyu veren tüm üyelere teşekkür ederek, “Bu güvene ve desteğe layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yapacak daha çok işimiz, alınacak uzun bir yolumuz var” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Bize İhtiyacı Var

Türk ekonomisinin, üreten, yatırım yapan sanayici ve işadamına her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğunu kaydeden Başkan Yener, “Ankara’daki OSB’lere de bu anlamda büyük iş düşüyor. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi çalışacağız, daha çok üreteceğiz, ihracatımızla, istihdamımızla ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağız. ORSİAD olarak varlık nedenimiz olan üyelerimizin sorun ve beklentilerine karşılık vermeye gayret göstermeyi, OSB’lerin gelişimi noktasında elimizi taşın altına koymayı sürdüreceğiz. OSTİM Yönetimi ile birlikte bölgemizin hak ettiği yere gelmesi için merkezi idareyle, yerel yönetimlerle, STK’larla tam bir işbirliği içinde olmayı, yeni projelerle OSB’lerin vizyonunu geliştirmeyi öncelikli görev kabul ediyoruz” dedi.

Aydın: Bölgemiz İçin Çok Çalışıyorlar

OSTİM Başkanı Orhan Aydın da konuşmasında ORSİAD’ın faaliyetlerinin gurur verici olduğunu vurguladı. OSTİM Başkanı olarak bu alanda üyesi olduğu tek derneğin ORSİAD olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, “ORSİAD Yönetim Kurulu, OSB’lerimiz için fedakarca çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyor, örnek olmalarını diliyorum” diye konuştu.