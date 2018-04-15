ORSİAD'DAN ANKET MÜDÜRÜ’NE ZİYARET

İrem Subaşı / Editör

ORSİAD ’ın Nedret Yener başkanlığındaki yönetim kurulu, ANKET A.Ş. ’nin yeni Genel Müdürü Sezer Toruk’u ziyaret etti. Başkan Yener ziyarette, Başkent halkının sosyal ve kültürel ihtiyacının karşılanması noktasında ANKET A.Ş. ’ye önemli görev düştüğünü söyledi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yenerile yönetim kurulu üyeleri, ANKET A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne atanan Sezer Toruk’la makamında bir araya geldi. Ankara Büyükşehir ve bağlı kuruluşlardaki görev değişikliklerinin şehre hayırlı olmasını dileyen Başkan Yener, yeni ekibin büyük heyecan ve yüksek enerjiyle Başkent’e yaraşır hizmetler üreteceklerine inandıklarını söyledi.

“Mutlu olacaklar ki verimli olsunlar”

ANKET A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne atanan Sezer Toruk’un sorumluluk alanının önemine işaret eden Başkan Nedret Yener, “Ekonomik yaşam kadar sosyal ve kültürel hayat da çok önemli. İnsanlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılanacak ki, mutlu olsunlar. Mutlu olurlarsa iş hayatında da daha verimli, başarılı, üretken olurlar. Ankara’nın sosyal ve kültürel yaşamının gelişmesi noktasında ANKET A.Ş. önemli misyon üstlenmiş bir kuruluş. Bu kuruluşumuzdaki kan değişikliğinin, faaliyetlerine de yansıyacağına inanıyoruz” dedi.

“Farklı bakış açısıyla hizmete devam”

Hayırlı olsun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Anket A.Ş. Genel Müdürü Sezer Toruk da OSTİM’li sanayicilere teşekkür etti. Ankara Kültür Etkinlikleri Ticaret Şirketi (ANKET A.Ş.)’nin 18 yıllık bir kuruluş olduğunu söyleyen Toruk, “Kuruluşundan bu yana da her türlü kültür, sanat, reklam ve tanıtım hizmetlerini yerine getirmek için yoğun gayret gösteren bir şirket. Yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarımızla Ankara’nın öncü ve marka firmalarından biri haline gelen ANKET A.Ş., bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da farklı bakış açısıyla etkinlik yönetimi konularında stratejik çözüm ortaklığı sunmaya devam edecek” dedi.