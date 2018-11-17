  • BIST 93.616
  • Altın 208,990
  • Dolar 5,3413
  • Euro 6,0898
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 9 °C

Osmangazi Şefkat Evi'nden son 1 yılda bin 288 kişi yararlandı

»
Osmangazi Şefkat Evi'nden son 1 yılda bin 288 kişi yararlandı
‘İnsan değerlidir ama Keçiören halkı daha değerlidir’ anlayışıyla hareket eden Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Osmangazi Şefkat Evi'nden son 1 yılda bin 288 kişi yararlandı.

Hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek için açılan Şefkat Evi otel konforuyla 7 yıldır Türkiye'nin 4 bir yanından gelenleri ağırlarken açıldığından bu yana 9 bin kişi Şefkat Evinden yararlandı.

Konukevinde hasta ve hasta yakınlarına rehberlik ve danışmanlık hizmeti de verilirken aynı zamanda engelli hasta ve hasta yakınlarının tedavi sürelerince hastaneye ulaşımları da sağlanıyor. 4 katlı Konukevinden sınav, seminer, , üniversiteyi kazanıp da kayıt süresince gelen öğrenciler, spor kulüpleri ve gruplar da faydalanıyor. Hafta sonları 3 öğün hafta içi 2 öğün yemeğin hazır olduğu Şefkat Evinde farklı illerden gelen hastalar dostluk köprüleri kurarak hem zamanı hem de kaderi paylaşıyorlar.

Şefkat Evinde şehir dışından gelenlerin mağdur olmaması ve kendilerini güvende hissetmesi için her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Dost elimizi eksik etmiyor, 81 ilden gelen misafirlerimizi zor günlerinde yalnız bırakmıyoruz, sağlıklarına kavuşana kadar destek oluyoruz. Çünkü Keçiören’de insan değerli… Herkesin nitelikli hizmet alması bizim sorumluluğumuz altında…" mesajı verdi.​

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Atapark Mahallesi'nde yeni park projesine başlandı14 Kasım 2018 Çarşamba 10:01
  • "Çevre çiçekleri"nde yeni dönem eğitimleri başladı12 Kasım 2018 Pazartesi 10:57
  • Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezi öğrencileri LÖSEV'e destek ve moral ziyaretinde bulundu12 Kasım 2018 Pazartesi 10:55
  • Mustafa Ak öncülüğünde, Yeşil Gün Projesi bu hafta Yayla Mahallesi’nde gerçekleştirdi10 Kasım 2018 Cumartesi 10:16
  • Neşeli Minikler Kreşi öğrencileri Atatürk'ü vefatının 80. yılında saygıyla andılar10 Kasım 2018 Cumartesi 10:00
  • Keçiören Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı yenileniyor09 Kasım 2018 Cuma 09:28
  • Keçiören Evimiz Gönüldeki Yerimiz09 Kasım 2018 Cuma 09:25
  • Keçiören Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında yeşil alan miktarını yüzde 220 artırdı08 Kasım 2018 Perşembe 10:33
  • Mustafa Ak, 9. Uluslararası Buhara Medya Ödül Gecesi’nde; Gönül Belediyeciliği Ödülü’ne layık görüldü08 Kasım 2018 Perşembe 10:31
  • Başkan Mustafa Ak, Ovacık Mahalle Konağı’nda incelemelerde bulundu07 Kasım 2018 Çarşamba 11:27
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim