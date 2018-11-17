‘İnsan değerlidir ama Keçiören halkı daha değerlidir’ anlayışıyla hareket eden Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Osmangazi Şefkat Evi'nden son 1 yılda bin 288 kişi yararlandı.

Hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek için açılan Şefkat Evi otel konforuyla 7 yıldır Türkiye'nin 4 bir yanından gelenleri ağırlarken açıldığından bu yana 9 bin kişi Şefkat Evinden yararlandı.

Konukevinde hasta ve hasta yakınlarına rehberlik ve danışmanlık hizmeti de verilirken aynı zamanda engelli hasta ve hasta yakınlarının tedavi sürelerince hastaneye ulaşımları da sağlanıyor. 4 katlı Konukevinden sınav, seminer, , üniversiteyi kazanıp da kayıt süresince gelen öğrenciler, spor kulüpleri ve gruplar da faydalanıyor. Hafta sonları 3 öğün hafta içi 2 öğün yemeğin hazır olduğu Şefkat Evinde farklı illerden gelen hastalar dostluk köprüleri kurarak hem zamanı hem de kaderi paylaşıyorlar.

Şefkat Evinde şehir dışından gelenlerin mağdur olmaması ve kendilerini güvende hissetmesi için her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Dost elimizi eksik etmiyor, 81 ilden gelen misafirlerimizi zor günlerinde yalnız bırakmıyoruz, sağlıklarına kavuşana kadar destek oluyoruz. Çünkü Keçiören’de insan değerli… Herkesin nitelikli hizmet alması bizim sorumluluğumuz altında…" mesajı verdi.​