Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
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Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; M.M., A.A., M.H.A., İ.K., A.E. ve M.E. adlı kişilerin Suriye'deki DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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