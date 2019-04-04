Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; M.M., A.A., M.H.A., İ.K., A.E. ve M.E. adlı kişilerin Suriye'deki DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.