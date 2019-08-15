Osmanlı İmparatorluğu'nun İdare Merkezi: Topkapı Sarayı

Gezi Rehberi 15.08.2019, 10:09
Osmanlı İmparatorluğu'nun İdare Merkezi: Topkapı Sarayı

I. Avlu (Alay Meydanı)

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