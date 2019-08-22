Osmanlıspor gol çalıştı - HaberlerAnkara.Com

Spor 22.08.2019, 21:56
Osmanlıspor gol çalıştı - HaberlerAnkara.Com
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Osmanlıspor gol çalıştı

Cumartesi günü Keçiören Aktepe Stadı’nda başkent derbisinde Keçiörengücü’yle karşılaşacak olan Osmanlıspor gol organizasyonlarında bulundu.

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