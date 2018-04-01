OSTİM’li sanayiciler, Nefes Kredisi düzenlemesinden memnun

İlhan Cantürk / İmtiyaz Sahibi

ORSİAD Başkanı Nedret Yener , şartları iyileştirilerek yeniden başlatılan Nefes Kredisi ’nin, reel sektörü rahatlatacağını söyledi. KOBİ ’lerin en büyük sıkıntısının ‘finansman’ olduğunu anımsatan Yener, “Nefes Kredisi onlara nefes olacak” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener, Başbakan Yıldırım’ın ayrıntılarını açıkladığı Nefes Kredisi’nin, yeni dönemin en önemli desteklerinden biri olduğunu kaydetti. Uygulamanın geçen yıl başlatıldığını ve binlerce KOBİ’nin bu sayede rahatlama yaşadığını bildiren Yener, “Bu yıl da binlerce işletmenin Nefes Kredisi ile üretim, yatırım ve istihdama katkı sunacağına inanıyoruz” dedi. Yeniden başlatılan Nefes Kredisi uygulamasının şartlarının iyileştirilmesinden memnuniyet duyduklarını da ifade eden Nedret Yener, şunları söyledi:

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