OSTİM’li sanayiciler, Nefes Kredisi düzenlemesinden memnun

ORSİAD Başkanı Nedret Yener, şartları iyileştirilerek yeniden başlatılan Nefes Kredisi’nin, reel sektörü rahatlatacağını söyledi. KOBİ’lerin en büyük sıkıntısının ‘finansman’ olduğunu anımsatan Yener, “Nefes Kredisi onlara nefes olacak” dedi.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener, Başbakan Yıldırım’ın ayrıntılarını açıkladığı Nefes Kredisi’nin, yeni dönemin en önemli desteklerinden biri olduğunu kaydetti. Uygulamanın geçen yıl başlatıldığını ve binlerce KOBİ’nin bu sayede rahatlama yaşadığını bildiren Yener, “Bu yıl da binlerce işletmenin Nefes Kredisi ile üretim, yatırım ve istihdama katkı sunacağına inanıyoruz” dedi. Yeniden başlatılan Nefes Kredisi uygulamasının şartlarının iyileştirilmesinden memnuniyet duyduklarını da ifade eden Nedret Yener, şunları söyledi:
DESTEKLER SAYESİNDE BÜYÜME REKORU KIRILDI
“Hacmi 5 milyar lira olarak beklenirken 7.5 milyar liraya yükseltilen, geri ödemesi 6 ay ertelemeli ve aylık yüzde 99 faizli olan Nefes Kredisi, pek çok KOBİ’mizin nakit ihtiyacını karşılaşacaktır. Hepimiz biliyoruz ki KOBİ’lerin en büyük sıkıntısı finansmandır. Özel sektör, mali destek sağlanması halinde neler başarabileceğini de geçen yıl göstermiştir. 2017 yılında reel sektöre sağlanan hibe ve teşviklerin güçlü etkisiyle Türk ekonomisi büyümede rekor kırmıştır. 7.4’lük büyümede, sağlanan destekleri doğru kullanarak katma değer yaratan KOBİ’lerin rolü büyüktür. Bu nedenle her yeni destek, Türk ekonomisinin büyüme trendinde kilit rol oynayacaktır. Biz OSTİM’li işadamları olarak Nefes Kredisi uygulamasını, koşullarını daha da iyileştirerek yeniden başlatan hükümetimize teşekkür ediyor, buna yeni teşviklerin eklenmesini beklediğimizin bilinmesini istiyoruz.”
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