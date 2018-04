OTİZM ENGEL DEĞİL FARKLILIKTIR…

Güldane Kaya

Tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edildi. Bu çerçevede, Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizmle ilgili yapılan etkinlikler yoluyla, otistik bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

2 NİSAN Otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilan edilmiştir. Otizm, üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Bununla birlikte otizmin nedeni henüz tam olarak tespit edilememiştir.

Otizm toplumsal bir sorun olup, bu sorun ancak toplumsal dayanışmayla hafifletilebilir. Daha yaşanılabilir bir dünya için özellikle otizmli çocuklara hep birlikte sahip çıkmalıyız. Otizmli kişilere özgüvenleri artırılarak ve güçlü yönleri keşfedilerek destek verilmesi daha doğru ve anlamlı olacaktır. Otizm için edindiğim kısa bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi bu kadar kısa değil daha çok farkındalıkları anlamları uzman görüşleri var. Kısaca uzmanların yazılarından otizm nedir? Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin 2000 yılında yayımladığı DSM-IV-TR kılavuzuna göre, toplumsal etkileşimde ve iletişimde yetersizlikler ile davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntü özelliklerini içerir. Toplumsal iletişimde kullanılan dil ya da sembolik/imgesel oyun becerilerinin en az birinde üç yaşından önce gecikmelerin ya da olağandışı bir işlevselliğin ortaya çıktığı görülür. Otizmin neden olacağı olumsuzlukların önüne geçebilmek için ilk ve en önemli adım, erken tanı.Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailelerde rastlanmaktadır.Otizmli çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de, zeka seviyeleri normal otizmli çocuklar da vardır. Ancak genel zekâ seviyeleri ne olursa olsun, otizmli çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk çekerler. Aslında her otizmli başlı başına bir tanıdır, hepsi farklılık gösterir ve genellikle beraberinde zihin engelini de getirdiğinden her otizmli üstün zekâlı diyemeyiz. Otizm toplumsal bir sorun olup, bu sorun ancak toplumsal dayanışmayla hafifletilebilir. Daha yaşanılabilir bir dünya için özellikle otizmli çocuklara hep birlikte sahip çıkmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ’nün toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmasını, hep beraber deniz ve gökyüzünün rengine bürünerek “otizm” için mavi bir ışıkyakacağımız yarınlar diliyorum.

Hepinize sevgi ve saygılarımla..