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OTİZMLİ VE DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR, SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE SOKAK HAYVANLARINA KENDİ ELLERİYLE BARINAK YAPTI

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OTİZMLİ VE DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR, SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE SOKAK HAYVANLARINA KENDİ ELLERİYLE BARINAK YAPTI
ANFA GENEL MÜDÜRÜ ORHAN KAYA:“SOKAK HAYVANLARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ÇOCUKLARIMIZIN DESTEK VERMESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZİ DAHA DA ANLAMLI HALE GETİRİYOR”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü ve Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübü'nün işbirliğiyle, otizmli ve down sendromlu çocuklar, büyüklerini kıskandıracak bir projeye destek verdi.

Sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve hayvan haklarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Altınpark’ta açık havada düzenlenen sosyal sorumluluk projesine katılan otizmli ve down sendromlu çocuklar kendi elleriyle kedi ve köpek kulübesi yaptı.        

GERİ DÖNÜŞÜMDEN MALZEME      

Öğretmenlerinin gözetiminde ahşap malzemelerle hayvan barınağı yapan otizmli ve down sendromlu çocuklar hem el becerilerini geliştirme fırsatı buldular hem de sokakta barınak ihtiyacı olan hayvanlara destek oldular.

Keresteden çiviye birçok malzemeyle sokak hayvanlarının olumsuz kış şartlarından etkilenmemesi için kulübelerini yapan ve onları boyayan çocukların büyüklere örnek olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya, “Çocuklarımızın sosyal sorumluluk projemize destek vermesi bu projeyi daha da anlamlı hale getiriyor. Amacımız bu proje ile toplumun sokak hayvanlarına karşı duyarlılığını artırmak” dedi.  

Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübü Müdürü Sibel Kancaoğlu da Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonun otizmli ve down sendromlu çocukların sosyalleşmesine katkı sağladığını belirterek, “Çocuklarımız  kendi engellerini aşıp, sokak hayvanlarına destek olmaya başladılar. Bizim amacımız bu çocukları toplum içine dahil etmek. ANFA ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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