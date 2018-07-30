Öz Taşıma İş Kayseri İl Temsilciliğini Açtı

Açelya Aşkın / Editör

İşkolunda liderlik koltuğunda oturan Öz Taşıma-İş Sendikası, Kayseri İl Temsilciliği açılışını gerçekleştirdi.

Öz Taşıma-İş Sendikası, Kayseri İl Temsilciliğini yoğun bir katılım ve görkemli bir törenle hizmete açtı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından başlayan program İl Temsilcisi Ahmet Özdemir’in selamlama konuşmasıyla devam etti.

Açılışta ilk olarak söz alan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay; “Yolunda emin adımlarla yürüyen Sendikamız, bu güzel günde Kayseri İl Temsilciliğinin açılışını gerçekleştiriyor. İşkolundaki liderliğini sürdürerek, her geçen gün büyüyen ve gelişen Sendikamız, Kayseri Ulaşım A.Ş. ile de güzel bir birliktelik oluşturmuş durumda. Bu vesile ile Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürüne ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha da büyüyecek, daha çok güçlenecek ve daha çok emekçi kardeşimize fayda sağlayacağız. Kayseri İl Temsilciliğimiz Kayserimize, üyelerimize ve çalışma hayatına hayırlı olsun” dedi.

Genel Başkan Toruntay’dan sonra konuşan Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ise; “Biz Kayseri Ulaşım A.Ş. olarak, Öz Taşıma-İş Sendikasından önce başka bir sendika ile çok hoş olmayan bir tecrübe yaşadık. Ancak sonrasında Öz Taşıma-İş Sendikasıyla görüşüp, Toplu İş Sözleşmemizi imzaladıktan sonra sendikacılığın ne olduğunu gördük. Ben hem şahsım adına hem de işletmem adına Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanına ve ekibine teşekkürlerimi sunuyor, İl Temsilciliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Programda son olarak söz alan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise; “Her geçen gün büyüyen Öz Taşıma-İş Sendikamızı kutluyorum. HAK-İŞ’in kendi elleriyle yoğurup, büyüttüğü sendikamız yoluna güçlenerek devam ediyor. İnşallah, HAK-İŞ olarak güçlü olduğumuz Kayseri’de daha da güçlenecek ve büyüyeceğiz. Öz Taşıma-İş Sendikamızın Kayseri İl Temsilciliğinin tüm emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılışa; HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve müdür yardımcıları, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikaların genel başkan ve yöneticileri, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikaların il başkanları ve çok sayıda üye katıldı.