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Öz Taşıma sektöründe bir numara

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Mustafa Toruntay

2017 yılının Temmuz ayında oturduğumuz liderlik koltuğunu yine çok şükür kimselere bırakmadık. Çalışma Bakanlığımızın son açıkladığı istatistiklere göre sendikamız yine bir numara.

Sendikamız, Taşımacılık işkolunun en büyük sendikası olma ünvanını çok şükür devam ettiriyor. Büyük bir özveriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmaların karşılığını alıyoruz. Tabi hep söylediğim gibi bu bizim için bir kıstas değil. Daha yapılacak çok iş, gidilecek çok yol ve dokunacak çok insanımız var. Genç ve dinamik bir ekiple yürüdüğümüz bu yolda, bizlere teveccüh gösterip üye olan tüm emekçi kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Hakkın, hukukun ve her daim haklının yanında olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza ara vermeden, hız kesmeden devam edeceğiz.

 

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