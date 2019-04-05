Özel Direksiyon Derslerine Yeni Düzenleme 2019

ANKARA (AA) - Ulusal Eğitim Bakanlığınca Millî Eğitim Bakanlığı, ehliyeti olan ancak sürüş becerilerini geliştirmek isteyenlerin müracaat ettiği özel direksiyon derslerinin, yetkin olmayan bireylerce, "merdiven altı" verilmesinin önüne geçmek için yönetmelik farklılığı yapılacak.

Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgilere göre, Özel Motorlu Araç Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde kapsamlı bir farklılığa gitmeye hazırlanan Bakanlık, yeni tertip etmelerle 2023 Eğitim Vizyonu yönünde Söz Konusu kursların eğitim ve imtihan standartlarının yükseltilerek niteliklerinin artırılmasını amaçlıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Müesseseleri Genel Müdürlüğünce hazırlıkları son safhaya getirilen idaremelik krokisiyle, özel direksiyon dersleri legal yardıma kavuşturulacak.

Düzenlemeyle, daha evvel ehliyet almasına rağmen trafiğe çıkmadığı için araç kullanamayan veya sürüş kabiliyetlerini geliştirmek isteyen yurttaşlar, özel motorlu vasıta sürücüleri kurslarına kaydederek 4 saatlik "Trafik Adabı" dersiyle beraber istediği kadar direksiyon uygulama eğitimi de alabilecek.

Özel direksiyon eğitimlerinin kurslar bünyesinde kayıt altına alınması, sıhhatli bir teftiş mekanizmasıyla takip edilmesini sağlayacak çalışmayla, derslerin "merdiven altı" olarak belirlenen yapılaşmalar veya yetkin olmayan fertler eliyle firari verilmesi yasaklanacak.

Böylece, yurttaşların ehil olmayan bireylerden aldıkları özel direksiyon dersleri nedeniyle yaşadıkları parasal ve manevi mağduriyetlere son verilmesi sağlanacak.

Kota gelecek, kalite artacak

Bakanlıkça idaremelikte yapılacak bir başka farklılıkla, özel motorlu vasıta sürücüleri kurslarının açılışlarına "popülasyon" kotası getirilmesi tasarlanıyor.

Buna göre, özel motorlu vasıta sürücüleri kurslarının açılışları, özel eriştirme hizmetleri, mesleksel eğitim ve geliştirme kurslarında olduğu gibi, ilçe popülasyonları ile orantılı hale getirecek.

Sıhhatli bir rekabet civarında hizmet niteliğinin artırılması ve müesseseselleşme sağlamak emeliyle yapılacak tertip etmeyle her 50 binlik popülasyona 2 kurs açılması öngörülüyor.