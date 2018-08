Pakistan Bağımsızlık Günü kutlandı

Abdul Akbar

Pakistan’ın 72. Bağımsızlık Günü bugün Ankara’da geleneksel bir coşkuyla kutlandı. Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi Pakistan topluluğunun, öğrencilerin ve Büyükelçilik memurları ve ailelerinin önünde Pakistan milli marşı eşliğinde Pakistan bayrağını göndere çekti.

Bu olay üzerine Pakistan Cumhurbaşkanının ve Başbakanının özel mesajları okundu. Pakistan liderleri ayrı ayrı gönderdikleri mesajlarında Pakistan’ın atalarının ve özellikle Muhammed Ali Cinnah’ın ve Allama Muhammed İkbal’in yaptığı fedakarlıklar için derinden şükranlarını ifade ettiler. Kendileri ülkenin insanlarına günümüzdeki zorlukları aşmalarına yardımcı olmak ve Pakistan’ı kendi kendisine yeterli ve gerçek bir refah devleti yapmak için yardımcı olmak amacıyla birleşmeleri için çağrıda bulundu.

Bu olay üzerine yaptığı konuşmada Büyükelçi Syrus Qazi 14 Ağustos’un Alt Kıtanın tarihinde önemli bir gün olduğunu çünkü bu günde bağımsız bir Pakistan hayalinin gerçek olduğunu söyledi. Büyükelçi su kıtlığının Pakistan’ın karşılaştığı başlıca zorluklardan birisi olduğunu söyledi. Kendisi Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliğinin insanların “Pakistan Anayasa Mahkemesi Diamer Bhasha ve Mohmand Barajları Fonu” için bağış yapabilecekleri bir hesap açtığı bilgisini verdi ve Pakistan topluluğu üyelerine cömertçe bu fona bağışta bulunmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçi aynı zamanda konukları Pakistan-Türkiye ilişkileri hakkında da bilgilendirdi. Kendisi yurt dışında yaşayan Pakistanlıların ev sahibi ülkeleriyle olan ilişkileri geliştirmede önemli bir rol oynadığını söyledi. Kendisi Pakistan topluluğunu Pakistan-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için çok gerekli bir köprü olarak tanımladı ve onların Pakistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmekteki rollerini övdü.

Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliği Okulu (PEISG) öğrencileri milli şarkılardan oluşan özel bir performans sundu. Bunun ardından, Pakistanlı çocuklarla çevrelenmiş olan Büyükelçi Syrus Qazi ve eşi Dr. Shaza Syrus Bağımsızlık Günü pastasını kestiler.

Independence Day of Pakistan celebrated in Ankara

The 72nd Independence Day of Pakistan was celebrated today in Ankara with traditional fervor. The Ambassador of Pakistan, Muhammad Syrus Sajjad Qazi, hoisted the national flag on the tune of national anthem in the presence of the Pakistani community, students, and Embassy officials and their families.

The special messages of the President and Prime Minister of Pakistan were read out on the occasion. Pakistani leadership in their separate messages paid glowing tributes to the sacrifices of Pakistan’s forefathers, particularly Muhammad Ali Jinnah and Allama Muhammad Iqbal. They urged countrymen to unite which will help overcoming present-day challenges and make Pakistan a self-reliant and a true welfare state.

In his remarks on the occasion, Ambassador Syrus Qazi said 14thAugust is an important date in the history of the Sub-continent, as on this day, the dream of an independent Pakistan became a reality. The Ambassador said water scarcity was one of the major challenges faced by Pakistan. He informed that the Pakistan Embassy Ankara has opened an account in which people can donate for “Supreme Court of Pakistan Diamer Bhasha and Mohmand Dams Fund” and urged members of Pakistan community to generously donate to this fund.

The Ambassador also briefed the guests about Pakistan-Turkey relations. He said overseas Pakistanis play an important role in promoting relations with host countries. He termed Pakistan community as a vital bridge for promoting Pakistan-Turkey relations and and appreciated their role in further strengthening brotherly ties between Pakistan and Turkey.

The Students of Pakistan Embassy School (PEISG) in Ankara presented special performance composed of milli songs. Afterwards, flanked by Pakistani children, Ambassador Syrus Qazi and his spouse Dr. Shaza Syrus cut the Independence Day cake.