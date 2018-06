Pakistan Başbakanı Türk Cumhurbaşkanını Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı tarihi zaferden dolayı kutlar

Abdul Akbar

Pakistan Başbakanı (Emekli) Yargıç Nasir-ul-Mulk bir mesajla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı tarihi başarıdan dolayı ve Adalet ve Kalkınma Partisini (AKP) 24 Haziran 2018’de düzenlenen parlamenter seçimlerde kazandığı başarıdan dolayı kutladı.

Başbakan bu seçim zaferinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine ve vizyonuna olan güçlü güvene ve Türkiye’nin AK Parti yönetimi altında gerçekleştirdiği kayda değer gelişmeye dayalı olarak verilen oylarla elde edildiğinin altını çizdi.

Başbakan aynı zamanda Türk demokratik kurumlarının ve değerlerinin kuvvetini takdir etti ve Türkiye halkını ve hükümetini parlamenter ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini barışçıl bir biçimde yürüttüğü için kutladı.

Başbakan (Emekli) Yargıç Nasir-ul-Mulk Pakistan halkının Türkiye’nin elde ettiği ilerleme ve gelişmeden büyük onur duyduğunu iletti ve Pakistan ve Türkiye halkları arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının gelecekte her zamankinden daha güçlü olacağı yönündeki umudunu ifade etti.

Kendisi aynı zamanda Pakistan Hükümetinin kardeş Türkiye Hükümetiyle var olan stratejik ikili ilişkilerini her ortamda genişletmek için çalışmaya devam etmeye yönelik olan bağlılığını da yeniden teyit etti.

Prime Minister of Pakistan congratulates the Turkish President on historic victory in the Parliamentary and Presidential elections

Prime Minister of Pakistan, Justice (Retd) Nasir-ul-Mulk, in a message, congratulated President Recep Tayyip Erdoğan of Turkey on his historic win in the presidential election as well as the success of his Justice and Development Party (AKP) in the parliamentary elections, held on 24 June 2018.

The Prime Minister underlined that this electoral victory was a vote of strong confidence in the leadership and vision of President Erdogan, and the remarkable progress made by Turkey under the AK Party.

The Prime Minister also commended the strength of Turkish democratic institutions and values, and felicitated the people and the Government of Turkey on the peaceful conduct of the parliamentary and presidential elections.

Prime Minister Justice (Retd) Nasir-ul-Mulk conveyed that the people of Pakistan take great pride in the progress and development achieved by Turkey, and expressed the hope that the bonds of historic brotherhood between the people of Pakistan and Turkey will continue to grow ever stronger in future.

He also reiterated Government of Pakistan’s strong commitment to continue working with the brotherly Government of Turkey to expand the existing strategic bilateral relations in all spheres.