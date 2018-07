PAKİSTAN DONANMASI 4 X MİLGEM SINIFI SAVAŞ GEMİLERİNİ SATIN ALMAK İÇİN TÜRKİYE İLE ANLAŞMA İMZALADI

Abdul Akbar

Pakistan Donanması 4 x MİLGEM Sınıfı Gemilerini satın almak için Milli Savunma Bakanlığı altındaki bir Askeri Fabrika ve Tersane Şirketi olan M/s ASFAT A.Ş. ile Rawalpindi, Pakistan'da bir anlaşma imzaladı. Bu sözleşme aynı zamanda bu gemilerin tasarımı için Pakistan'a tam bir teknoloji transferini ve fikri mülkiyet haklarının transferini de içermektedir. 1. ve 2. gemi İstanbul Donanması Tersanesinde inşa edilecek ve diğer iki gemi Karaçi Tersanesi ve Mühendislik İşleri'nde (KS&EW) inşa edilecektir. Sözleşmenin dikkat çekici bir özelliği 4. savaş gemisinin Pakistan'ın Denizcilik Teknolojileri Kompleksi (MTC) tarafından ortak bir şekilde tasarlanacak olmasıdır ve bu gemi ülkenin kendi imkanlarıyla tasarlanan ve inşa edilen ilk firkateyni olacaktır. KS&EW'deki 3. ve 4. gemilerin inşa edilmesi sadece endüstriyel üretime olan güveni arttırmakla kalmayacak ama aynı zamanda milli ekonomiye katkıda bulunacak, yeni iş alanları yaratacak ve Karaçi Tersanesinde yüksek derecede becerikli insan kaynaklarının yetişmesini sağlayacaktır.

MİLGEM Sınıfı Gemileri sözleşmesi zaman içerisinde gelişmiş olan Pak-Türkiye stratejik ilişkilerini daha da güçlendirmek için oldukça uzun bir yol katedecektir. Bu gemilerin dahil edilmesi Pakistan Donanmasının Savaş Yeteneklerini büyük derecede arttıracaktır ve bölgede Denizcilik Güvenliği Operasyonlarına etkin biçimde katkıda bulunacaktır.

MİLGEM Sınıfındaki bir Gemi çok becerikli ve yüksek derecede potansiyele sahip bir platformdur, modern donanmalardaki herhangi bir günümüz gemisiyle kıyaslandığında daha üstündür. Bu gemi modern gizlilik özellikleriyle ve kendi imkanlarıyla geliştirilmiş olan gelişmiş bir füze sistemi dahil olmak üzere son model 5. nesil silahlarla ve sensörlerle donatılmıştır, böylece deniz savaşlarının her alanında çok yönlü operasyonlar üstlenmek için yapılandırılmıştır. Bu modern gemilerin satın alınması, bölgesinde ve bölgesinin daha da ötelerinde Denizcilik Güvenliğinin sarsılmaz bir koruyucusu olan Pakistan Donanması Güçlerinin yeteneklerini türlü şekillerde arttıracaktır.

Pakistan Navy has signed a contract for acquisition of 4 x MILGEM Class Ships with M/S ASFAT A.S, Turkey which is a Military Factory and Shipyard Company under the Ministry of National Defence, Turkey at Rawalpindi, Pakistan. The contract also includes complete transfer of technology' and the transfer of intellectual proprietary rights for the design of these ships to Pakistan. The 1st and 2nd ship will be built at Istanbul Naval Shipyard while two ships will be constructed at Karachi shipyard & Engineering Works (KS&EW). A note worthy feature of the contract is that the 4th warship will be designed jointly by Pakistan's Maritime Technologies Complex (MTC) and will be the first indigenously designed & constructed Frigate. The construction of 3rd and 4th ship at KS&EW will not only enhance the industrial production confidence and the ships construction potential but also contribute towards national economy, creating new jobs and development of highly skilled human resource of the Karachi Shipyard.

The MILGEM Class Ships contract will go a long way in fostering Pak-Turkey strategic relations which have grown with time. The induction of these Ships will substantially enhance Pakistan Navy's Combat Capabilities and will contribute effectively towards Maritime Security Operations in the region.

MILGEM Class Ship is a capable and extremely potent platform, favorably comparable with any contemporary warship of modern navies. The ship is equipped with modern stealth features, and state of the art 5th generation weapons and sensors including indigenously developed missile system, hence configured to undertake multifaceted operations in all domains of naval warfare. The acquisition of these modern ships will enhance manifold the capabilities of Pakistan's Naval Forces which are an ardent guarantor of Maritime Security and stability across the region and beyond.