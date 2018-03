"Pakistan Günü" resepsiyonu Ankara'da düzenlendi

Abdul Akbar

İstanbul'daki Asya ile Avrupa'yı birleştiren köprüler Pakistan Bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Kayda değer Türk akademisyeni Prof. Dr. Oya'ya Pakistan nişanı verildi.

Çok sayıda saygıdeğer misafir Ankara'da 23 Mart'ta Milli Gün kutlamalarının bir parçası olarak düzenlenen ve Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi'nin ev sahipliği yaptığı resepsiyona katıldı. Kıdemli Türk sivil ve askeri liderler, önde gelen işadamları, medya temsilcileri, Pakistan topluluğu ve Türkiye'de bulunan diplomatlar "Pakistan Günü" resepsiyonuna katıldı.

Onur konukları arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Dr. Recep Akdağ, Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Sayın Nurettin Canikli, Türk Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Türk Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Orgeneral Ümit Dündar, Saadet Partisi Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ve Büyük Birlik Partisi Başkanı Sayın Mustafa Destici vardı.

Büyükelçi Syrus Qazi hoşgeldiniz konuşmasında Pakistan-Türkiye kardeşliğinin devletler arası ilişkilerde benzersiz olduğunu söyledi. Kendisi bu ilişkiyi zamanın ve coğrafyanın sınırlarını aşan kalpten kalbe bir ilişki olarak nitelendirdi. Büyükelçi Türk Hükümetine Türk Silahlı Kuvvetlerinin T-129 ATAK helikopterlerinin İslamabad'daki Pakistan Günü geçit törenine katılımı için ve İstanbul Boğazı üzerindeki köprülerin 23 Mart'ta Pakistan'ın renkleriyle ışıklandırılması için teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Sayın Nurettin Canikli Pakistan ve Türkiye'nin gerçek eski dostlar olduğunu söyledi ve Türk halkının Pakistan'ın en zor günlerinde bile kendilerinin tarafında olacağına inandığını vurguladı. Kendisi Pakistan halkı ve Hükümeti tarafından 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişiminden sonra uzatılan destek eli için minnettarlığını ifade etti. Bakan iki ülkenin de kendi coğrafyalarında benzer zorluklarla karşılaştığını vurguladı ve iki kardeş ülke arasında daha yakın bir savunma işbirliği olması gerektiğini belirtti.

Pakistan Cumhurbaşkanı adına, Büyükelçi Syrus Qazi önde gelen bir Türk akademisyeni ve eski bir parlamenter olan Prof. Dr. Oya Akgönenç'e Pakistan-Türkiye ilişkilerini daha da geliştirmek için verdiği hizmetlerden ötürü Pakistan'ın prestijli “Tamgha-e-Imtiaz” nişanını verdi.

“Cinnah Genç Yazarlar Ödülleri Yarışması 2016-2017” başlıklı bir kitap da bu olay üzerine çıkarıldı. Bu kitap Türkiye'nin 81 ilinden gelen lise öğrencilerinin 2016 ve 2017 yılında düzenlenmiş olan bir makale yarışması sırasında Pakistan-Türkiye ilişkileri üzerine yazdığı makalelerin bir derlemesidir.

Misafirler Pencap, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Belucistan, Gilgit-Baltistan ve Azad Keşmir'den gelen çeşitli mutfakları temsil eden özel olarak hazırlanmış yemek stantlarındaki Pakistan mutfağı çeşitlerinin keyfini çıkardı.

Highly attended “Pakistan Day” reception held in Ankara, Noted Turkish academician Prof. Dr. Oya conferred Pakistan’s civil award

A large number of distinguished guests participated in the reception hosted by Pakistan’s Ambassador to Turkey Muhammad Syrus Sajjad Qazi in Ankara on 23rd March as part of the National Day celebrations. Senior Turkish civil and military leadership, leading businessmen, media representatives, Pakistani community, and diplomats based in Turkey attended “Pakistan Day” reception.

Guests of honour included Deputy Prime Minister of Turkey Dr. Recep Akdağ, Chief of Turkish General Staff General Hulusi Akar, Minister for National Defence Mr. Nurettin Canikli, Commander of Turkish Land Forces General Yaşar Güler, Commander of Turkish Air Force General Hasan Küçükakyüz, Commander of Turkish Naval Forces Vice Admiral Adnan Özbal, Deputy Chief of Turkish General Staff General Umit Dundar, Chairman of Saadat Party Mr. Temel Karamollaoğlu, and Chairman of Grand Union Party Mr. Mustafa Destici.

Ambassador Syrus Qazi , in his welcome address said Pakistan-Turkey brotherhood is without parallel in inter-state relations. He termed it a heart-to-heart relationship that transcends boundaries of time and geography. The Ambassador thanked the Turkish Government for the participation of Turkish Armed Forces’ T-129 ATAK helicopters in Pakistan Day parade in Islamabad and for lighting the Bridges over Bosphorus in Pakistan’s colours on 23 March.

Minister for National Defence Mr. Nurettin Canikli referred to Pakistan and Turkey as true old friends and emphasized that the Turkish people believe that Pakistan will be on their side even in the most difficult days. He appreciated the support extended by the people and Government of Pakistan after the failed coup attempt of 15 July 2016. The Minister pointed out that the two countries are facing similar challenges in their own geography and stressed on closer defence collaboration between the two brotherly countries.

On behalf of the President of Pakistan, Ambassador Syrus Qazi conferred Pakistan’s prestigious civil award “Tamgha-e-Imtiaz” upon Prof. Dr. Oya Akgönenç, a noted Turkish academician and former parliamentarian, in recognition of her services for further promoting Pakistan-Turkey relations.

A book titled “Jinnah Young Writers Awards Competition 2016-2017” was also launched on the occasion. It is a compilation of essays written by High School Students of 81 provinces of Turkey on Pakistan-Turkey relations during an essay competition organized in 2016 and 2017.

Guests enjoyed variety of Pakistani cuisine in the specially prepared food stalls representing diverse cuisine from Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir.