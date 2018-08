Abdul Akbar

Pakistan Mango ve Yemek Festivali Ankara'da büyük bir kalabalığı kendisine çekti

Çok sayıda Türk Salı akşamı Ankara'da Pakistan'dan taze olarak gelen mangolardan yapılmış olan geniş ölçekteki mango lezzetlerini tatmak için Pakistan Büyükelçiliği Rezidansında toplanarak ünlü Pakistan mangolarının lezzetini ve kokusunu ilk elden deneyimleme fırsatını buldu. Pakistan mangolarını Türkiye'de daha popüler yapmak ve Türk pazarında bulunabilirliğini sağlamak amacıyla, Pakistan Büyükelçiliği aynı zamanda Pakistan Bağımsızlık Günüyle aynı tarihe denk gelen bir "Pakistan Mango ve Yemek Festivali" düzenledi.

Anahtar siyasi kişiler, meyve ithalatçıları, diplomatlar ve medya temsilcileri festivale katıldı. "Pakistan Mango ve Yemek Festivali" taze mangoları ve kesilmiş mangoları ve Pakistan'dan taze olarak gelen mangolardan yapılmış olan mangolu milk-shake, mangolu ayran, mangolu dondurma, mangolu salata, mangolu sufle, mangolu mus, mangolu tatlı, mangolu tart, mangolu puding ve mangolu pastayı içeren birçok lezzet sundu. Pakistan'ın ünlü Basmati pirincinden yapılmış "Biryani" pilavını da içeren Pakistan yemekleri de festivalde ayrıca sunulurken çalınan seçkin Pakistan müzikleri festival ortamına katkıda bulundu. Pakistan'ın doğal güzelliklerini gösteren fotoğraflar da aynı zamanda bu olayın bir parçasını oluşturdu.

Misafirlere hoşgeldiniz diyen Büyükelçi Syrus Sajjad Qazi Pakistan'ın dünyanın 5. en büyük mango üreticisi ve 6. en büyük mango ihracatçısı olduğunu belirtti. "Pakistanlılar için mango veya 'Meyvelerin Kralı' bizim tarihimizin ve zengin kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır." Büyükelçi Sindhri, Anwar Retaul, Lungra, Malda, Dusehri, Fajri, Chaunsa ve diğerleri dahil 110 çeşitten fazla yüksek kalitede Pakistan mangosu olduğunu söyledi. Büyükelçi “Chaunsa en popüler olan çeşittir - ve biz bugün size Beyaz Chaunsa ikram ediyoruz" diye de ekledi. Kendisi böyle olaylar aracılığıyla Pakistan mangolarının kısa zamanda Türkiye'deki mango severlerin hizmetine sunulmasını ümit etti.

Türk Parlamentosundaki Türkiye-Pakistan Parlamenter Dostluk Grubunun Başkanı Sayın Ali Şahin mangoların lezzetini ilk kez Pakistan'da üniversite öğrencisiyken tattığını söyledi. Kendisi Bağımsızlık Gününde Pakistan halkını tebrik etti ve 14 Ağustos'un Türk tarihinde çok önemli bir gün olduğunu çünkü 17 yıl önce aynı gün Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurulduğunu söyledi. Kendisi aynı zamanda Türkiye ile zor zamanlarında güçlü bir dayanışma gösterdikleri için Pakistan liderlerine de teşekkür etti.

Pakistan Mango & Food Festival held on 14 August 2018 attracts huge gathering in Ankara

A large number of Turks had a first-hand experience of the taste, juiciness and aroma of the famous Pakistani mangoes as they converged at Pakistan House in Ankara on Tuesday evening to feast on a wide spread of mango delights made out of freshly-arrived mangoes from Pakistan. With the aim of further popularizing Pakistani mangoes in Turkey and facilitating their availability in the Turkish market, the Embassy of Pakistan organized a “Pakistan Mango & Food Festival” which also coincided with the commemoration of the Independence Day of Pakistan.

Key political figures, fruit importers, diplomats and media representatives attended. The “Pakistan Mango & Food Festival” included fresh mango and mango cuts as well as wide-range of mango delicacies such as mango milk-shake, mango lassi, mango ice cream, mango salad, mango soufflé, mango mousse, mango trifle, mango tart, mango pudding, and mango cake, made of freshly-arrived mangoes from Pakistan. Pakistani cuisine including ‘Biryani’ made of famous Pakistani Basmati rice was also served at the festival while selected Pakistani music added further to the festive environment. A photographic display of Pakistan’s natural beauty also formed part of the event.

Welcoming the guests, Ambassador Syrus Sajjad Qazi stated that Pakistan was the 5th largest producer and the 6th largest exporter of mangoes. “To Pakistanis, mango or ‘King of Fruits’ is an integral part of our history and rich culture.” The Ambassador said that there were over 110 varieties of high quality Pakistani mangoes including Sindhri, Anwar Retaul, Lungra, Malda, Dusehri, Fajri, Chaunsa and others. “Chaunsa is the most popular variety – and we are serving the White Chaunsa today,” added the Ambassador. He hoped that with such events, Pakistani mangoes would be soon available to mango lovers in Turkey.

Mr. Ali Şahin, Chairman of Turkey-Pakistan Parliamentary Friendship Group in the Turkish Parliament said that he first tasted mangoes when he was a university student in Pakistan. He congratulated the people of Pakistan on the Independence Day and said that 14thAugust is also very important in the Turkish history as on this day, the Justice & Development Party (AK Party) was established 17 years ago. He also thanked the leadership of Pakistan on showing strong solidarity with Turkey during challenging times.

Among those attending, five guests won a box of mangoes at a lucky draw.