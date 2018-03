Pakistan Milli Günü Türkiye'de kutlanıyor

Abdul Akbar

Pakistan Milli Günü bugün Ankara'da Pakistan Büyükelçiliğinde düzenlenen etkileyici bir törenle kutlandı. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi Pakistan topluluğunun, Türk üniversitelerinde okuyan Pakistanlı öğrencilerin ve bunların ailelerinin önünde Milli Marş eşliğinde Pakistan bayrağını göndere çekti.

Pakistan Cumhurbaşkanının ve Başbakanının mesajları bu olay üzerine okundu. Pakistan Büyükelçiliği Okulu (PEISG) öğrencileri ulusal şarkılar söylediler.

Pakistanlı çocuklarla çevrelenmiş olan Büyükelçi Syrus Qazi ve eşi Sayın Shaza Syrus Pakistan Gününü kutlamak için bir pasta kesti.

Daha önce gün içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin T-129 ATAK helikopterleri İslamabad'daki "Pakistan Günü" geçit töreni sırasında mükemmel bir performans sergiledi. Buna benzer şekilde, İstanbul'da boğaz üzerindeki Asya ile Avrupa'yı birleştiren tüm köprüler bu akşam Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırılacaktır.

Bunun yanı sıra, Pakistan Cumhurbaşkanı önemli bir Türk akademisyeni ve eski bir parlamenter olan Prof. Dr. Oya Akgönenç'e kendisinin Pakistan-Türkiye ilişkilerini daha da geliştirmek için sunduğu hizmetleri tanımak amacıyla Pakistan'ın prestijli ödülü olan “Tamgha-e-Imtiaz” nişanını sunmuştur.

National Day of Pakistan Celebrated in Turkey

The National Day of Pakistan was celebrated in Ankara at an impressive ceremony at Pakistan Embassy in Ankara today. The Ambassador of Pakistan to Turkey, Mr. Muhammad Syrus Sajjad Qazi, raised the Pakistan flag to the tune of the National Anthem in presence of the Pakistani community, Pakistani students studying in Turkish Universities and Embassy officials and their families.

The messages of the President and Prime Minister of Pakistan were read out on the occasion. Students of Pakistan Embassy School (PEISG) in Ankara presented national songs.

Flanked by Pakistan children, Ambassador Syrus Qazi and his spouse Mrs. Shaza Syrus cut a cake to mark Pakistan Day.

Earlier in the day, T-129 ATAK helicopters of Turkish Armed Forces presented excellent performance during the “Pakistan Day” parade in Islamabad. Similarly, all the bridges of Istanbul on the Bosphorus linking Asia with Europe would be illuminated in Pakistan flag colours this evening.

Meanwhile, President of Pakistan has conferred Pakistan’s prestigious civil award “Tamgha-e-Imtiaz” upon Prof. Dr. Oya Akgönenç, a noted Turkish academician and former parliamentarian, in recognition of her services for further promoting Pakistan-Turkey relations.