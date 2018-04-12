“Pakistan Pavyonu” Automechanika 2018 İstanbul'da izleyici topladı

Abdul Akbar

Önde gelen Pakistanlı otomotiv şirketleri otomotiv endüstrisi sektörü için bölgenin tanınmış toplantı platformu olan ve 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen "Automechanika Ticaret Gösterisine" katıldı. Yaklaşık 1352 sergici ürünlerini sergiledi ve fuar dünyanın her tarafından 45,979 ziyaretçiyi kendisine çekti.

Sipariş üzerine yapılmış olan "Pakistan Pavyonuna" Türkiye'deki ve özellikle Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Cezayir, Irak, İran, Libya, Ürdün, Lübnan, Tunus ve Orta Asya Devletlerindeki iş toplulukları iyi bir şekilde katılım gösterdi. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sayın Bilal Khan Pasha da Pakistan Pavyonunu ziyaret etti ve katılımcılarla etkileşimde bulundu.

Fuara katılan Pakistanlı şirketler arasında M/s. Thermosole Industries, Ahmad Traders, Super Horn House, Peoples Steel Mills, Sohail Engineering Corporation, Matchless Engineering, Razaque Engineering Works, Ghauri Tyre & Tube, Stahlco Engineering ve Royal Tech bulunuyordu. Pakistan Ticareti Geliştirme Yetkili Makamı (TDAP) ve İstanbul'daki Pakistan Başkonsolosluğu fuar sırasında bu şirketlere yardımcı oldu ve fuardaki Türk şirketleriyle ve uluslararası katılımcılarla olan etkileşimlerini koordine etti.

Sağlam bir talebe ve artan gelirlere dayalı olarak, otomotiv sektörü Pakistan'daki büyüyen endüstrilerden bir tanesidir. Pakistan'ın otomotiv endüstrisindeki hem yerel hem de yabancı yatırımlar da yüksek bir hızda artmaktadır. Otomotiv endüstrisi yılda 3.3 milyar Dolarlık bir ithalat ikamesine erişmenin yanı sıra ihracatlar aracılığıyla yılda 210 milyon Dolar tutarında döviz sağlamıştır. Yüksek teknolojideki otomotiv yedek parçaları ABD'ye, Fransa'ya, Birleşik Krallığa, Çin'e ve Orta Doğuya ihraç edilmektedir. Buna benzer şekilde, Pakistan Hükümetinin iş dostu Otomotiv Geliştirme Politikasının bir sonucu olarak, Toyota, Suzuki, Renault, Volkswagen, Hyundai ve KIA gibi birçok uluslararası otomotiv üreticisi ya Pakistan'da fabrikalarını açmaya başladılar ya da bunun için gerekli izinlerini aldılar.



“Pakistan Pavyonu” Automechanika İstanbul 2018 boyunca ziyaretçi çekiyor

Pakistan Önde gelen otomobil şirketleri 2018 5-8 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen otomobil endüstrisi sektörü "Automechanika fuarı" bölgenin önemli buluşma platformu katıldı. 1352 hakkında katılımcı ürünler görüntülenir ve fuarı, tüm dünyadan 45,979 üzerinde ziyaretçi katıldı.

Özel Pakistan Pavyonu “Türkiye ve diğer ülkeler özellikle Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Cezayir, Irak, İran, Libya, Ürdün, Lübnan, Tunus ve Orta Asya Devletleri arasında iş topluluğu katıldı. İstanbul Bay Bilal Khan Paşa Pakistan Başkonsolosu da Pakistan Pavyonu ziyaret etti ve katılımcılar ile etkileşim.

M/s Pakistanlı katılımcı firmaları dahil. Thermosole Sanayi, Ahmed Tüccarlar, Süper Horn Evi, Halklar Çelik Fabrikaları, Sohail Mühendislik Şirketi, Eşsiz Mühendislik, Razaque Mühendislik Çalışmaları, Ghauri Lastik Ve Tüp, Stahlco Mühendislik ve Kraliyet Teknoloji. Pakistan İstanbul (AŞILAMA) Pakistan Ticareti Geliştirme Kurumu ve Başkonsolosluğu fuarda bu şirketlerin kolaylaştırmış ve Türk firmaları ve fuara uluslararası katılımcılar ile etkileşimi koordine.

Güçlü talep ve artan gelir sayesinde, otomobil sektörü Pakistan'da büyüyen sektörlerden biridir. Pakistan otomobil sektörü, hem yerli hem de yabancı yatırımlar da hızla artmaktadır. Oto Sanayi 3, 3 milyar dolarlık yıllık ithal ikamesi sağlanmış, ihracat ile 210 milyon dolarlık yıllık döviz üreten yanı sıra vardır. Yüksek teknoloji Oto Yedek Parça, ABD, Fransa, İNGİLTERE, Çin ve Orta Doğu'ya ihraç edilmektedir. Benzer şekilde, Pakistan Hükümetini dostu Otomotiv Kalkınma Politikası iş bir sonucu olarak, örneğin, Toyota, Suzuki, Renault, Volkswagen, Hyundai ve KİA gibi birçok uluslararası otomobil üreticileri de Pakistan'da tesislerini kurmak ya da bunu yapmak için izin almış başlamıştır.