Pakistan-Türkiye ilişkileri her alanda devamlı olarak büyüyor - Büyükelçi Syrus Qazi

Abdul Akbar

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi Ulusal Kamu Politikası Okulunun 109. Ulusal Yönetim Kursunun katılımcılarıyla etkileşimde bulunurken, eşi benzeri olmayan Pakistan-Türkiye ilişkilerinin tarihte, inançta ve ortak kültürde derin kökleri olduğunu söyledi.

Pakistan Ulusal Kamu Politikası Okulu Rektörü Sayın Azmat Ali Ranjha'nın liderlik ettiği 11 üyeli heyet 5-9 Kasım 2018 tarihlerinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti düzenlemektedir ve hükümetteki departmanlarda liderlik rolü üstlenmeleri beklenen ve hem federal hem de eyalet hükümetlerinden ve otonom kuruluşlardan gelen kıdemli memurlardan oluşmaktadır.

Büyükelçi Syrus Qazi çok yönlü Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin durumu ve bunların siyasi, ekonomik, savunma, kültürel ve eğitim alanlarındaki devamlı büyümesi hakkında heyeti bilgilendirdi. Kendisi her iki ülkenin başlıca bölgesel ve küresel meseleler üzerinde görüş birliğinde olduğunu ve her zaman birbirlerini önemli ulusal meselelerde desteklediklerini söyledi. İkili ticaret hacmi mükemmel siyasi ilişkilerle aynı seviyede olmamasına rağmen, Pakistan'daki Türk yatırımları sağlıklı bir hızda büyümektedir. Kendisi şu anda bunların 2.5 milyar Dolardan fazla olduğunu da ekledi.

Çalışma ziyaretinin bir parçası olarak, Pakistan heyeti çeşitli Türk bakanlıklarını ve kurumlarını ziyaret edecektir ve Türkiye'deki yerel hükümetleri, konutları, su kaynağı yönetimini, tarımı, sağlığı, afet yönetimini, taşımayı ve geliştirme idarelerini öğrenecektir.