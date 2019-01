Pakistan’ın birinci sınıf deri ürünleri Istanbul'daki önde gelen ticaret fuarında sergilendi

Abdul Akbar

Pakistan’ın önde gelen deri üreticileri İstanbul Kongre Merkezi'nde 24-26 Ocak'ta düzenlenecek olan "LeShow Istanbul'a" katılıyor. LeShow 21 yıllık bir geçmişi olan en prestijli uluslararası deri ve moda sergisidir ve ilk kez şu andaki fuar Moskova dışında gerçekleşiyor.

Pakistan'dan deri giysiler, el çantaları ve ilgili aksesuarları temsil eden yirmi ünlü firma Gelişen Pakistan temasıyla Pakistan Ülke Stantında ürünlerini sergiliyor. Pakistan Stantı Pakistan Ticareti Geliştirme Yetkili Makamı ile Pakistan İstanbul Başkonsolosluğu yakın işbirliğiyle kurulmuştur. Pakistan Stantı ilk defa Gelişen Pakistan temalı "Deriden Kahve Odası" ile karakterize edilmiştir ve ticaret için gelen ziyaretçilere özel olarak geleneksel Pakistan Çayı ve atıştırmalık yiyecekler verilmiştir ve Pakistan müzikleri çalınmıştır.

LeShow sadece Türk pazarına değil ama aynı zamanda bitişik bölgelerdeki Rusya'ya, Doğu Avrupa ve Orta Asya devletlerine de hizmet etmektedir. Bu bölgelerdeki belirgin sayıdaki ticari ziyaretçi açılış gününe katılmıştır.

Ümit edilmektedir ki, Pakistan şirketleri profesyonel alıcılarına en son deri ve moda ürünlerini sunarak dünyanın en çok büyüyen deri ve moda sektörü pazarlarıyla bağlantılar yaratmak amacını taşıyan LeShow Istanbul'dan en iyi şekilde faydalanacaktır.

Pakistan’s premier leather products showcased at a leading trade fair in Istanbul

Pakistan’s leading manufacturers of leather products are participating in “LeShow Istanbul” being held from 24-26 January in Istanbul Congress Centre. LeShow is the most prestigious international leather and fashion exhibition with a 21 years old history while it is for the first time that the current edition is held outside Moscow. Twenty renowned companies from Pakistan representing leather garments, handbags, and related accessories are exhibiting under the Pakistan Country Pavilion with Emerging Pakistan theme. Pakistani Pavilion has been set up by the Trade Development Authorıty of Pakıstan in close liaison with the Consulate General of Pakistan in Istanbul. The Pakistani Pavilion has been characterized with the first ever Emerging Pakistan themed ‘Leather Cafe Lounge’ whereby the trade visitors are being served exclusively with traditional Pakistani Tea and snacks and entertained with Pakistani music. LeShow is catering not only for the Turkish market but also for the adjoining regions, most importantly Russia, East Europe and Central Asian States. A significant number of trade visitors from these regions attended on the inaugural day. It is hoped that Pakistani companies would make the best use of LeShow Istanbul which is aimed to create linkages with the world's ever growing leather & fashion sectoral markets by offering the latest leather and fashion specialties to the professional buyers.