Pakistan’ın Kosova Cumhuriyeti Büyükelçisi güven mektubunu sundu

Pakistan’ın Kosova Cumhuriyeti Büyükelçisi (Ankara’da ikamet eden) Muhammad Syrus Sajjad Qazi 2 Temmuz 2018’de Priştina’da Kosova Cumhurbaşkanlığı makamında düzenlenen saygıdeğer bir törenle Kosova Cumhurbaşkanı Ekselansları Hashim Thaçi’ye güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Qazi Pakistan Cumhurbaşkanı Ekselansları Mamnoon Hussain adına ve Pakistan halkı adına Kosova’nın kardeş halkının barış ve refahı için yürekten duygularını ve sıcak dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Thaçi Pakistan halkı ve hükümetine sıcak duyguları ve destekleri için teşekkür etti. Her iki taraf bu olay üzerine tüm karşılıklı çıkar alanlarında ikili ilişkilerini genişletmek isteklerini ifade etti.

Pakistan Büyükelçisi aynı zamanda Kosova Başbakan Yardımcısı Ekselansları Sayın Enver Hoxhaj’ı ziyaret etti ve Balkanlarda barışa ve istikrara yönelik olan tüm çabalar için Pakistan’ın desteğini yeniden teyit etti.

Daha sonra, Kosova Dışişleri Bakanı ile yapılan toplantıda Kosova Dışişleri Bakanı Ekselansları Behgjet Isa Pacolli ile Kosova-Pakistan ikili ilişkilerinin tüm yelpazesi ve yönleri tartışıldı. Her iki taraf çeşitli işbirliği alanlarında ikili temasları kurumsallaştırmak için ve politik, ekonomik, ticari, kültürel ve eğitim alanlarına yeni kulvarları dahil etmek amacıyla ikili işbirliğinin kapsamını genişletmek için olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler.

Büyükelçi ayrıca Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Kadri Veseli ile de görüştü ve parlamenter diplomasinin iki ülke arasında daha güçlü ilişkiler kurmak için önemli bir rol oynayabileceğinin altını çizdi. Toplantı sırasında ayrıca karşılıklı olarak parlamentolarda bir Pakistan-Kosova Parlamenterler Dostluk Grubunun kurulması imkanlarının araştırılması için olan bir ihtiyaç üzerinde de anlaşıldı.

Kosova Ekonomi Bakanı Sayın Valdrin Lluka ile yapılan görüşmede, iki taraf ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek ve iki ülkede bulunan ticaret ve yatırım fırsatları hakkında farkındalığı arttırmak için kurumsal mekanizmaların geliştirilmesi üzerinde bir mutabakata vardılar.

Büyükelçi Syrus Sajjad Qazi aynı zamanda Kosova Ticaret Odası Başkanı Sayın Safet Gerxhaliu ile de görüştü ve iki taraf iki ülkenin Ticaret Odaları arasındaki etkileşimi arttırmak üzerinde anlaştılar, buna Pakistan-Kosova İş Konseyinin kurulması olasılığı aracılığıyla olan girişimler de dahildir.

Pakistan’s Envoy to Republic of Kosovo presents his credentials

Pakistan’s Ambassador to Republic of Kosovo (resident in Ankara), Muhammad Syrus Sajjad Qazi, presented his credentials to Kosovo’s President,H.E Mr. Hashim Thaçiin a graceful and dignified ceremony held at the Office of the President of Kosovo on 2 July 2018 in Pristina.

Ambassador Qazi conveyed heartfelt sentiments and warm wishes on behalf of the President of Pakistan, H.E Mamnoon Hussein as well as the people of Pakistan for the peace and prosperity of the brotherly people of Kosovo. President Thaçi thanked the people and the Government of Pakistan for their warm sentiments and support. Both sides expressed the desire to expand bilateral relations in all areas of mutual interest on the occasion.

Ambassador of Pakistan also called on the Deputy Prime Minister of Kosovo, H.E Mr. Enver Hoxhaj, and reiterated Pakistan’s support for all efforts aimed towards peace and stability in the Balkans. Views were also exchanged on issues of regional and international importance during the meeting.

Later, in the meeting with the Foreign Minister of Kosovo, H.E Behgjet Isa Pacolli, the entire spectrum of Kosovo-Pakistan bilateral relations came under discussion. Both sides reiterated their commitment to institutionalize bilateral contacts in various areas of cooperation, as well as to expand the scope of the bilateral collaboration to include new avenues in the realm of political, economic, commercial, cultural, and educational fields.

The Ambassador also held a meeting with the President of the Assembly of Republic of Kosovo, Mr. Kadri Veseli, and underlined that parliamentary diplomacy could play an important role in forging stronger relations between the two countries. The need for exploring the possibility for the establishment of a Pakistan-Kosovo Parliamentary Friendship Group in the respective Parliaments was also agreed during the meeting.

In his meeting with the Minister of Economy of Kosovo, Mr. Valdrin Lluka, the two sides reached an understanding on evolving institutional mechanisms to promote economic and commercial cooperation as well as to enhance awareness about trade and investment opportunities available in the two countries.

Ambassador Syrus Sajjad Qazi also held a meeting with the President of the Kosovo Chamber of Commerce, Mr. Safet Gerxhaliu, during which the two sides agreed to promote interactions between the Chambers of Commerce of the two countries, including through the possible establishment of Pakistan-Kosovo Business Council.