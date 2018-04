Pakistan'ın turizm potansiyeli Türkiye'deki önde gelen sağlık ve spor turizmi olayıyla vurgulandı

Abdul Akbar

Gilgit-Baltistan'dan (GB) gelen ve Gilgit Baltistan Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Jafarullah Khan, GB Eyalet Başbakanı Sayın Kazım Niaz ve GB Turizm Bakanı Sayın Waqar Ali Khan'dan oluşan yüksek düzeyli bir heyet Antalya, Türkiye'yi ziyaret etti ve 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen HESTOUREX - Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongresi ve Fuarına katıldı. GB'deki önde gelen özel tur operatörleri de bu olaya katıldı.

GB Turizm Bakanlığı HESTOUREX 2018'de bir fuar pavyonu kurdu. Çeşitli ülkelerden 4000'den fazla katılımcı olaya katıldı. Ziyaretçiler GB Pakistan'ın doğal güzelliğini ve macera turizmi potansiyelini büyük oranda övdüler.

Birçok tanınmış ziyaretçi arasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da GB Pavyonunu ziyaret etti. Türk Dışişleri Bakanı bu yıl içerisinde kendisinin ve Türk Ekonomi Bakanının GB'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Kendisi iki ülke arasında artan karşılıklı turistik gidip gelmeleri ve bağlantıları vurguladı.

Olayın yan oturumlarında, heyet aynı zamanda Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Mehmet Tevfik Türel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Sayın Ercan Mutlu ve Türk Seyahat Acenteleri Birliği (Tursab) Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya ile de toplantılar düzenledi. Toplantılar Türk turistlerin GB Pakistan'ı seyahat etme olasılıklarını araştırmak üzerine odaklanmıştı. Tursab Başkanı ve ATSO Başkan Yardımcısı GB ile Türkiye arasında yeni işbirliği kulvarlarını araştırmak için tur operatörlerinden oluşan bir heyetle çok yakında GB'yi ziyaret edebileceklerini iletti.

Tourism potential of Pakistan highlighted at leading health & sports tourism event in Turkey

