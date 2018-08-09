PAPAZ KAÇTI !

Ergün Aydoğan

En yaygın iskambil oyunlarındandır. Herkesin oynamışlığı vardır. En az 2 kişiyle 6 kişiye kadar oynanabilir. 1 deste iskambilden papazların 3 tanesi çıkarılır. Destede 1 papaz kalır toplam 49 kart ile oynanır. 49 kart oyunculara dağıtılır. İlk oyuncuya 1 adet fazla verilir. Oyundaki amaç eldeki çiftleri tamamlayıp dışarı atmak ve elde hiçbir kartın kalmamasını sağlamaktır. Çift yapmak için renklerin önemi yoktur. Oyunda papaz hariç diğer kartları çift olarak dışarıya atmaktır. Papaz 1 olduğu için en son oyunda papaz kalacaktır. Herkes elindeki papazı karşısındakine vermeye uğraşır. En son elinde papaz kalan kişi oyunu kaybetmiş olur.

Yüksek zeka gerektirmeyen Papaz kaçtı iskambil oyununu bilmeyen yok gibidir.

Şimdi bizim elimizde de ABD’li Evanjelik Pastör Andrew Brunson var. Brunson FETÖ terör örgütü ve PKK terör örgütüne destek verdiği iddiası ile 9 Aralık 2016’da tutuklanmış. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Brunson için ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 15 yıl ve ‘Devletin gizli kalması gereken bilgileri casusluk amacıyla temin etmek’ suçundan 20 yıl olmak üzere toplamda 35 yıla kadar hapis cezası talep etmiş. Ardından geçtiğimiz günlerde mahkeme elektronik kelepçe ile evde tutukluluk haline karar verdi. Kıyamette koptu; ABD ev hapsi yeterli değildir derhal bize teslim edin diyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ‘’Türkiye, papaz Andrew Brunson’ı derhal serbest bırakmaz ve Amerika’daki evine göndermezse, ABD bu masum inanç adamı serbest kalana kadar Türkiye’ye önemli yaptırımlar uygulayacak’’ diyor. Türkiye yargı kararı diyor. ABD anlamam verirsen ver vermezsen her türlü ambargoyu uygularım. Ve ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Hamit Gül’ün ABD’deki mal varlıklarını dondurma kararı alıyor. Türkiye’de mütekabiliyet ilkesine dayanarak ABD’li içişleri ve adalet bakanı için aynı kararları alıyor.

Hatlar gergin. Bir taraf masum inanç adamı derken bir taraf ağır suçlamalar yöneltiyor. Bir zamanlar stratejik ortak olmakla övündüğümüz ABD ile köprüler atılmak üzere. Eşbaşkanlıkta kar etmiyor…

Erdoğan bir ara ‘bizimde sizde bir adamımız var; ver papazı al papazı’ demişti. ABD hiç o konuya girmeden sen ‘bizim papazı ver’ diyor.

E oyunda elinde papaz olan kaybediyor!

Papaz gerginliğinin ne kadar etkisi vardır bilmiyoruz ama seçimler bitse, Erdoğan tekrar kazansa, seçim belirsizliği ortadan kalkmış gibi gözükse de piyasalardaki olumsuz rüzgarlar sert esiyor. Döviz rekor kırmaya devam ediyor. Borsa BİST 2009’da ki değerlerin altına düşmüş. Elbette tek başına papaz gerginliğinden kaynaklanıyor değildir ama etkisi olduğu çok açık. Ekonomi üzerinde etkili değildir, ekonomideki sıkıntıların başka sebepleri vardır, diyelim ki doğru; esas sorun başka ve sorun olduğundan çok daha derin. Sorun yapısal, kapsayıcı kurum ve kararlara ihtiyaç var. OHAL kalktı belki ama OHAL yetkileri valilere devredildi. Yargının bağımsız olmadığı etkisinin ekonomik gelişmelere yansımadığını düşünmek akılsızlık olur. Yargının bağımsız olmadığını bilen dış yatırımcı yatırım yapmıyor, ABD’de yargı kararına inanmıyor; bizim masum papazımızı vereceksin…

E peki ABD ile ilişkilerimizin böyle sürmesi mümkün mü? Başta NATO olmak üzere birçok uluslar arası ortaklıklarımız var. Her şeyden önce övünülen stratejik ortaklığımız vardı; bitti mi, bitirecek miyiz?

Oyunda elinde papaz kalan oyunu kaybediyor!

Bu daha büyük bir oyun olduğuna göre… Tarihin en ser ambargosunu uygulayan ABD’ye heyet üstüne heyet giderken, elimizdeki papazla övünmek…

Oyunda herkes papazdan kurtulmak isterken şimdi kimse papazı vermek istemiyor!