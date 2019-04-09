Parkinson Tedavisinde Beyin Pili Yöntemi

Ellerde titreme, hareketlerde yavaşlama, yürüme güçlüğü, kaslarda katılık. Bir Parkinson hastası ile yaşayan herkesin çok iyi bildiği bu bulgular, aynı zamanda hastanın yaşamdan nasıl koptuğunu, hareket yeteneğinin ne kadar eksildiğini de gösteriyor. Hastanın yaşamını sürdürürken çoğunlukla başkalarına bağımlı hale gelmesine neden olan Parkinson’da ilk rehabilitasyon alternatifi hala ilaçlar olsa da büyüyen teknoloji sayesinde artık başka alternatifler de mevcut. “Bir yarıyılın devrim yaratan buluşu kalp bataryayı sayesinde pek çok kalp hastası yaşamını artık sıhhatli bir biçimde sürdürebiliyor.

Son senelerde geliştirilen beyin bataryayı da Parkinson hastalarını hürleştiriyor” diyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Sağlık Kurumu Beyin ve Asap Cerrahisi Uzmanı Dr. Gülşah Öztürk, usulün hastanın hayat niteliğini ehemmiyetli miktarda yükselttiğine vurgu yapıyor.

Gömlek düğmelerini ilikleyememek!

Parkinson cemiyette çoğunlukla “titreme” hastalığı olarak tanınıyor. Ancak her titreme Parkinson neticeyi ortaya çıkmıyor. Bu hastalıktan muzdarip şahısların titreme sebebiyle gömleğini ilikleyememe ya da kunduralarının bağcıklarını bağlayamama gibi şikayetleri olsa da hastalığın kasvetleri bunlarla bitmiyor.

Hareketlerde yavaşlama, adalelerde kimi zaman ortaya çıkan katılaşmalar, yürümede yaşanan eforluklar gibi şahsın kendi yaşamını idame ettirmesine ciddi negatif tesirleri olan Parkinson’a kimi zaman bozulan uyku kumpası, psikiyatrik şikayetler ve sindirim sisteminde yakınmalar da ilave ediliyor. Ayrıca Parkinson yalnızca hareketleri etkileyen bir hastalık değil. Otonomik asap sistemindeki bozulmaya bağlı bayılma, ayağa kalkınca baş dönmesi, idrar yakalamada güçlük gibi bulgular da ortaya çıkabiliyor.

Santral asap sisteminde bozulma hayat niteliğini de bozuyor

Genellikle 60 yaş üzerinde tesadüfülen Parkinson, yüzde 10 oranında da olsa 40 yaşından genç insanlarda görülebiliyor. Sebebi bütün olarak öğrenilmese de beyinde Parkinson’a yol açan tahribatın dopamin beceriksizliğine bağlı olduğu düşünülüyor. Hastalığın rehabilitasyonunda ilk alternatif bu beceriksizliği giderecek ilaçların kullanılması. Ancak bazı hastalarda ya ilaç rehabilitasyonu eksik kalıyor ya da ilaca bağlı istemsiz kasılmalar gibi ciddi yan tesirler ortaya çıkabiliyor.

Bu vaziyette devreye “beyin bataryayı” giriyor. Beyin bataryayı usulü, hastanın istirahat halindeyken yaşadığı şiddetli titreme nöbetleri, adalelerde katılık, harekete başlamada eforluk, ilaç tesiri eksildiği yarıyıllardaki ani makûslaşma ve ilacın yan tesirine bağlı adalelerin istemsiz olarak kasılmalarının yasaklanması emeliyle uygulanıyor. Ayrıca ilaç dozunun düşürülmesine de imkân veriyor.

Operasyonla yerleştiriliyor

Beyin pilinin en büyük avantajının “hastayı serbestleştirmesi” olduğuna dikkat sürükleyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Sağlık Kurumu Beyin ve Asap Cerrahisi Uzmanı Dr. Gülşah Öztürk, ilaç rehabilitasyonundan fayda görmeyen muhakkak hasta gruplarında beyin bataryayı yerleştirilmesini de içeren cerrahi rehabilitasyona yöneldiklerini belirtiyor. Cerrahi rehabilitasyonda; beyin bataryayı derin beyin stimülasyonu ve beyne lezyon cerrahisi ablatif usuller olmak üzere iki alternatif yer alıyor.

Beyin bataryayı operasyonu sırasında beyinde seçili bölgelere yüksek teknoloji kullanılarak elektronik çubuklar elektrodlar yerleştiriliyor ve böylece beyinde bozulmuş olan elektriksel etkinliğin tertip edilerek hastanın yine banal hayat döngüsüne dönebilmesi kastediliyor.

Hastanın yaşamını ve hareket becerisini kısıtlayan titreme, hareketlerde yavaşlama ve ilaç kaynaklı yan tesirler istemsiz kasılmalar böylece eksiliyor ve hasta kunduralarını bağlamak ya da çay içmek gibi işlevlerini yapabilir hale geliyor. Hasta başkasına bağımlı yaşamak gerekliliğinden beyin bataryayı ile kurtulabiliyor.

Kullanılan pil çeşidine göre batarya ömrü 3 -20 sene arasında değişiyor

Üç ana parçanın sentezi ile çalışan beyin bataryayı, beynin içine yerleştirilen milimetrik elektronik çubuklar, kibrit kolisi büyüklüğünde bir efor kaynağı ve bu iki ana parçayı birleştiren uzatma kablosundan oluşuyor. Operasyon sonrasında yapılan hasta takipleriyle beyne yerleştirilen elektrotların ayarlaması yapılıyor.

“Beyin pilinin en büyük avantajlarından biri de batarya ayarlarının uzaktan kumanda eşi bir aygıt dayanağıyla doktor tarafından yapılabilmesi ve hastaya en çok fayda sağlayacak bedellere göre ayarlanabilmesi” diyen Beyin ve Asap Cerrahisi Uzmanı Dr. Gülşah Öztürk, bataryanın ömrünün ise kullanılan pilin şarj olup olmadığına göre değiştiğini belirtiyor.

Şarj olamayan bir bataryanın ömrünün hastanın kullanım vaziyetine ve beyinde uygulama yapılan bölgeye göre 3 ila 5 sene arasında değiştiğini, şarj olabilen bataryanın ise yeniden hastanın vaziyetine ve beyinde uygulama yapılan bölgeye göre 15-20 sene arasında olduğunu belirtiyor. Bataryanın pili bittiğinde tekerrür bir beyin işlemine gerek dinlenmiyor ve bataryaların göğüs bölgesinde cilt altına yerleştirilen kısmının harekâtla değiştirilmesi yeterli geliyor. Bu harekât ise yalnızca yarım saatte bitirilebiliyor.