PARTİLER İTTİFAK PEŞİNDE

Mevlüt Mürsel Uzun

Yerel seçimler le, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça siyasi partilerin birbirleri arasında nasıl bir ittifak yapacakları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. AK Parti ile MHP resmen ittifak yaparak dedi-koduya son verdi. CHP ise HDP ile ittifak yapmaları konusunda acaba kamuoyu ne der düşüncesiyle görüşmeleri kapalı kapılar ardında yürütüyor.

Gelecek seçimler için çalışmalarda bulunan irili ufaklı bütün muhalefet partilerinin hedefinde AK Parti bulunuyor. AK Parti’nin sahip olduğu halk desteğini zayıflatmak için bütün muhalefet partileri ellerinden ne geliyorsa yapacağa benziyor. Bunu gerçekleştirmek için de birlikte hareket eden partilerin sağcı, solcu olması pek önem taşımıyor. Parti görüşlerini bir tarafa bırakarak kendi aralarında ittifak pazarlığı yaparken al gülüm, ver gülüm yöntemini uyguluyorlar. Böyle bir ittifak anlaşmasında solcu olmuş, sağcı olmuş öyle fark etmiyor. Yeter ki hedefte AK Parti’si olsun.

Siyasette cepheleşme ve kutuplaşma daha ziyade 1970’li yıllarda olmuştur. O yıllarda ülkeyi bir kaos ortamına sokan siyasi inatlaşmalar sol, sağ, milliyetçi, sosyalist, İslamcı gibi kutuplaşmalar ne yazık ki toplumu kamplara bölmüştür. Neredeyse kısır çekişmelerden dolayı insan kanının akmadığı ve can kaybının olmadığı gün yoktu. Sol, sağ çatışmasından adeta sokaklar yürünemez, okullar eğitim yapamaz hale gelmişti. Maalesef 1970-1980’de yaşanan böyle bir kaos ortamı ülkeyi en az 50 yıl geriye götürmüştür.

1970’li yıllarda sol kesim CHP çatısı altında birlik oluştururken, sağ partiler de Milliyetçi Cephe adıyla sola karşı bir cephe kurmuştu. O günün siyasetçileri böyle bir cepheleşmeye öncülük ederken, devlet kurumlarında çalışanlarda dernek adı altında teşkilatlanarak cepheleşmeye gitmişlerdi. Öğretmenler, polisler, işçiler, öğretim üyeleri görüşleri doğrultusunda teşkilatlanarak adeta birbirlerini hasım görmeye başlamışlardı.

Allah o kara günleri bir daha ülkemize yaşatmasın. Sanki o günlerden ders almamışlar gibi bugünde yine muhalefet partilerinin cepheleşme gayreti içine olduklarını görüyoruz. Bu sefer hedefte sadece AK Parti bulunuyor. Ülkeyi istikrarsız hale getirmekten başka bir işe yaramayan kurulan ittifaklar, ancak ülkeyi kaos ortamına sokar. Oy devşirmek için HDP Kürt kartını, soldaki bazı partilerde Alevi kartını oynamanın peşine düşmüşler.

Geçmiş dönemlerde yaşanan siyasi çekişmelerden ve partiler arasında kurulan ihtirasa yönelik ittifaklardan milletimiz çok zarar görmüştür. 2019 seçimleri ne gidilirken eskisi gibi yine aynı oyunlar oynanmak isteniyor. Fakat geçmişte yaşanan vurdulu-kırdılı ve yokluk çekilen günleri milletimiz acı çekerek yaşadığı için bu sefer böyle bir cepheleşmeye itibar etmeyecektir. Nitekim kamuoyu araştırma şirketleri nitekim bunu doğrulamaktadır.

Bugünlerde Türkiye’yi tökezletmek ve Ortadoğu’nun karışık ülkelerinden biri halene getirmek isteyen iç ve dış mihraklar ihanete kadar varan bir çabanın içine girmiş bulunuyorlar. Bilhassa medya yazarları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Partiyi hedef almak suretiyle vicdansızca saldırılarına devam ediyorlar.