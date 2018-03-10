PARTİLER İTTİFAK TELAŞINDA

Mevlüt Mürsel Uzun

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler yaklaşırken partiler arasında ki ittifak çalışmaları da hız kazandı. AK Parti ile MHP’nin ittifak yapmalarında bir sorun yaşanmadı; çünkü her iki parti de sağ görüşü temsil ettiği için çok çabuk anlaşabildiler.

Şimdi ittifak sırası CHP’de; bu parti öncelikle HDP’nin ve bir karar vermede tereddüt içinde olan SP ile İyi Parti’nin kapısını çaldı. Bazı partilerin sadece isim tabelası olan bu partiler ittifakta muhatap alınmaları konusunda aman Allah diyorlardı. Hiç bir şart öne sürmeden sol blokta yer almaya bende varım diyorlar. Sadece BBP milliyetçi kimliğinin gereği olarak AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu ittifak cephesinde yer alacağını açıkladı.

Sol muhalefet cephesinde yer alan partilerden İP genel başkanı Meral Akşener CHP’nin ittifak teklifini kastederek “Biz ittifak arayışında olan bir siyasi parti değiliz. İttifak üzerinden yapılan tartışmaların da muhatabı olarak kendimizi görmüyoruz.” Diyerek Kılıçdaroğlu’nun ittifak teklifine sıcak bakmadıklarını ifade etmiş oldu. Yani sizin anlayacağınız Meral Akşener daha baştan ittifak görüşmelerinde HDP’nin de yer alması pek hoşuna gitmemiş gibi görünüyor. CHP’nin umut bağladığı HDP ise açıklamayı tutuklu bulunan eş başkan Selahattin Demirtaşın ağzından yaptı. Demirtaş CHP ile siyasi bir ittifak arayışında olmadıklarını, ancak adalet ve demokrasi için toplumsal mutabakata “Hayır” demeyeceklerini açıklamasında bulundu. Yani sizin anlayacağınız istemem, ittifak teklifini sol cebime koyun demeye getiriyorlar. Muhalefet partilerinden SP hangi ittifak şemsiyesinin altına yer alacağının şaşkınlığı içinde. Şu sıralar her kimle görüşse ona gök boncuk veriyor. Böyle giderse SP tabanının tepkisiyle karşı karşıya kalacağı için şayet yeterli imzayı toplayabilirse seçime tek başında girecek gibi görünüyor.

Siyasi partiler arasındaki ittifak görüşmeleri devam ederken bir yandan da meclis de seçim güvenliği ve ittifak konusunun yasala hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu yönde AK Parti ile MHP son derece rahat. Yasal olarak seçim güvenliği ve ittifak konusunda yerine getirilmesi gereken ne varsa yaptılar ve söylenecek sözlerini söylediler. Şimdi olması gerekeni yasal hale getirmek için meclis çalışmalarının gayreti içindeler. Bura da CHP isteklerini hazırlanan yasaya ekletmekte geç kaldığı için bir şaşkınlık içinde. Kendince seçim işleriyle ilgili olarak bir tasarı metni hazırlamak suretiyle AK Parti’nin kapısını çaldı, fakat gerekli ilgiyi göremedi. MHP’nin de kapısını çalmak istedi fakat randevu alamadı. Gerçeğine bakacak olursa CHP şayet seçim yasasına bir katkıda bulunmak istiyorsa bunu Anayasa Komisyonu çalışmalarında yerine getirebilirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda kamuoyu araştırma şirketlerinin tespitlerine göre AK Parti ile MHP’nin birlikte göstereceği adaya yüzde 60 oy çıktığı görülüyor. CHP kiminle ittifak yaparsa yapsın, sizin anlayacağınız seçim sandığından çıkacak netice aşağı yukarı şimdiden belli…