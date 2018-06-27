PARTİLERDE SORGULAMA BAŞLADI

Mevlüt Mürsel Uzun

24 Haziran seçimi bitti, neticeler alındı, kazanan ve kazanamayanlar belli oldu. Şimdi sıra partilerin nerede hata yaptıklarını sorgulamaya geldi.

AK Parti cumhurbaşkanlığını kazanmış olsa da milletvekili seçiminde oylarının bir önceki seçim yüzdesinin altında çıkması partinin üst yönetiminde nerede hata yaptık diye bir sorgulama zorunluluğu doğdu.

Yıkım ekibi olarak adlandırılan Millet İttifakının cumhurbaşkanı Erdoğan’ı indirmek ve AK Parti’ye seçim kaybettirmek için iç ve dış güçlerin de desteğiyle oluşturulan şer cephesi millet iradesi karşısında bozguna uğrayarak çökmüştür.

Bu seçim de en çok yanlışlık yapan partinin CHP olduğu görülmüştür. Kemal kılıçdaroğlu’nun 15 milletvekilini İYİ Parti’ye kiralık vermesi üzerine parti tabanı henüz şokunu atlatamadan hatalar zinciri partiye epeyce oy kaybettirmiştir. Bu duruma tepki gösteren Muharrem İnce genel merkez yöneticilerinin kendi partilerinin kazanmasını bir tarafa bırakarak Meral Akşener’in ve PKK destekçisi HDP’nin başarısı için çalıştıklarını söyleyerek tepki göstermiştir. Kılıçdaroğlu’nun alenen “Her aileden 1 oy HDP’ye” çağrısının İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde karşılık bulması HDP’ye barajın geçmesine yardımcı olmuştur.

Kemal Kılıçdaroğlu partiye yaşattığı hezimeti göz ardı ederek “İktidarın istediği iki partili bir Meclis’ti, şimdi bütün renkleri Meclis’e taşımayı başardık” demesi HDP’ye verdiği desteğin açıkça ikrarıdır. Böylesine partiye zarar veren bir yönetime karşı parti içinde mücadeleyi başlatan başta Muharrem İnce olmak üzere parti meclisi üyesi Erdal Aksünger ve 41 yıl sonra CHP listesinden Elazığ’dan milletvekili seçilen Gürsel Erol partinin başarısızlığını suçlayarak mevcut yönetime karşı tepki göstermişlerdir. Sizin anlayacağınız Kılıçdaroğlu’nun partiye kaybettirmesinden ve zor durumlara düşürmesinden dolayı yolcudur Abbas, bağlasan durmaz deyiminde olduğu gibi yolun sonu görünmüştür.

HDP’yi burada anlatmaya gerek yok; bu partiye açıkça destek vererek meclise taşıyan başta Kemal kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’ye borçludur.

İYİ Parti 7 ay önce kurulmuş bir parti olarak 24 Haziran seçimlerine girecekmi, girmeyecekmi diye tartışması sürerken seçime girmesi kesinleşti. Ardından Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı gündeme gelince 100 bin imza gerekiyordu; bu engel de Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 milletvekilini kiraya vermesi üzerine çözüldü derken kamuoyunun tepkisi karşısında bu yardımı ertelemek suretiyle gerekli olan 100 bin üzerinde imzayı toplayarak cumhurbaşkanlığı adaylığını gerçekleştirmiş oldu.

Meral Akşener kendi memleketi olan Sakarya’da kendisi % 7.14 oy alırken, milletvekili seçiminden % 9.39 oy alabildi. Türkiye genelinde CHP’nin desteği ile zor-zar %10 barajını aşarak mecliste temsil hakkını kazandı. Kendisi milletvekili sıfatını taşımadığı için parti olarak meclis de nasıl bir durum sergileyecek merak konusudur. Bazı yorumculara göre bu patide bir genel başkanlık sorununun yaşanacağı iddia edilmektedir.

Yıkım ekibinde yer alan SP’ni anlatmaya gerek yok. İttifak ettiği partilerle zıt görüşte sahip olmasına rağmen Temel Karamollaoğlu’nun sel önünden kütük kapmak gibisine bir maceraya giriştiğini söylememiz mümkündür.

24 Haziran seçiminin genel olarak yansıttığı tablo bence işte böyledir…