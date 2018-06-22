PATATESE GELL...

Ebru Oğuzhan Yeter

Yerel Tohum Takas Etkinlikleri diye başladığımız yolda, bugün,

‘’Yerel Tohum Ürünlerinin Satış Günleri’ni hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Üreticilerimizin ürettiği Yerel Tohum Ürün çeşitleri oldukça zengin. Çeşitlerimiz arasında yerel patateste bulunsun diye, Bekçiler’den Cuma pazarına gelen bir üretici ile görüştük. Yıllardır patates ve soğan satan üretici, sattığı pırıl pırıl patateslerin yanında, ayrıca çuval içinde sadece devamlı müşterilerinin talebi üzerine getirip sattığı, evde kendisinin ve ailesinin tükettiği atalık tohum ürünü olan patateslerinden söz ediyor.

Eski patatesler şekilsiz ve görüntüsü güzel olmadığı için, tezgahında duran hazır tohumdan ürettiği, işlem gören patatesleri sattığını, bu özel patatesleri ise sadece bilen tüketicilerin gelip aldığını söylüyor.

Bu eski patateslerden bir kaç kilo alarak, kendisiyle, ''Yerel Tohum Ürün Satış Günleri'' ekibi içerisinde yer alıp almayacağı konusunda bir ön görüşme yapıyoruz. (Görüşme olumlu gelişiyor)

Bu özel patatesleri daha soyarken, toprak kokusuyla karışık, mis gibi bir patates kokusu yayılıyor mutfağa. Şekli bozuk, yer yer minik kurtların ısırdığı noktalar dışında çocukluğumuzdan aklımızda kalan bir patates görüntüsü...

Önce bir güzel kızartıp tadına bakmak gerekiyor. Genellikle patatesleri yapışmayan tava, ya da tencerelerde kızartmaya çalışıyoruz. Oysa bu patatesleri özellikle çelik tavada ve zeytinyağı ile kızartmayı denedik.

Bir tek patates bile yapışmadığı gibi, zeytinyağı da olduğu gibi duruyor. Tadı muhteşem, yemesi çok lezzetli ve en önemlisi ne yediğimizden eminiz ...

Şimdi bu sağlıklı patatesleri üreten üretici bizim Yerel Tohum Ürünleri Satış Günleri projemizde yer alan üreticilerimizden biri oldu.

Satış günlerinde pazarda satılacak olan, sağlıklı doğal patateslerden bu üreticimiz sorumlu olurken, bu ürünlerin ekim ve hasat döneminde de, Ziraat Mühendisimizle birlikte takipçisi biz olacağız.

Köyünü, tarlasını, ekili alanlarını, yeni çiçek açmaya başlayan patateslerini yerinde görüyoruz.

Ayrıca soğan ve bazı sebzeleri de üreten, üreticimiz tüketicilerin daha çok ürünlerin görüntüsüne göre alışveriş yaptığını ancak, bilinçli çok sayıda müşterisinin de özellikle bu doğal patatesleri almak için sabahın erken saatinde gelip satın aldıklarını söylüyor.

Eğer tüketici bilinçli olursa, sadece bu doğal patatesleri üretebileceğini, aksi halde geçimini sağlamak için hazır gübre ve işlem görmüş patatesleri de üretmek zorunda olduğunu anlatıyor.

Bir kez daha görüyoruz ki üreticilerin kooperatifleşmesi çok önemli. Bundan sonraki hedefimizi kooperatifleşme olarak belirliyoruz.

Bu günlerde, patates ve soğan fiyatlarının bu derece artmış olması, küçük üreticiye para kazandırmadığı gibi, tüketiciyi de zora sokmaktadır.

Ekonomi Bakanı, ‘’soğan ve Patates ithal edeceğiz’’ açıklamasını yaptığında hiç şaşırmadık, ve gördük ki, sıra en çok tükettiğimiz ürünlere de geldi...

Bizim pazarlarımızda her mevsim en çok satılan, en çok tüketilen ürün patates ve soğandır. Öyle bir kaç adet değil, bir kilo değil, en az üç- beş kilo alınır.

Mutfaklarda hiç bir sebze olmasa da patates ve soğan varsa her kadının işi kolaylaşır. Patates ve soğandan, çok çeşitli yemek yapmak mümkündür, kurtarıcıdır.

Üreticimizle konuştum, henüz yerel patatesleri çıkmadı. Elinde kalanları bu Cuma köylü pazarına getirecek.. Yerel patatesin fiyatı 2 TL. Bu dönem ürün aldığı taze patates 4 TL, eski patates 2 TL, soğan ise 5 TL.

Ancak büyük şehirlerde bu fiyatlar 6-7 TL. ye kadar yükseldi.

Yanlış tarım politikaları, aracılar, fırsatçılar, yağmur, dolu derken, zarar gören yine tüketici ve küçük üreticiler oldu.

Verimli topraklarımızın, ekilmek için bekleyen tarlalarımızın, üretmek için destek bekleyen üreticilerimizin biz tüketicilere ihtiyacı var.

Bugünlerde, pazarlarda ‘’patatese gelll’’ diye bağıran satıcı sessiz, ürünü elinde kalan üretici sessiz, ancak bir kilo alıp evinin yolunu tutan tüketici de sessiz...

Yerel üreticiyi destekleyelim, küçük üreticiye sahip çıkalım, semt pazarlarını, yerel tohum ürünlerini tercih edelim.

Hem kendi sağlığımız, hem de çocuklarımızın geleceği için....