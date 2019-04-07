Patlama Sonucu Paris'te Yaralılar Var

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada patlama alana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye takımları müdahale ederken, olayda yaralananların olduğu bilindi.

Paris'in 19'ncu bölgesinde bir binada henüz belirsiz bir sebeple patlama alana geldi. Patlamadan sonrasında yangın çıkarken, alevlere hadise yerine çok rakamda itfaiye takımı müdahale ediyor. Güvenlik sebebiyle binanın etrafındaki elektriklerin kesildiği belirtilirken, olayda yaralananların olduğu bilindi.

Henüz yaralı veya ölü rakamı hakkında fotoğrafı bir söyleme yapılmazken, binayı saran alevlerin korkutucu olduğu vurgulandı. Yangın çıktığı binanın alt katlarında dükkanların bulunduğu ve üst katlarında ikamet olarak kullanıldığı bilindi.

Tansu Sarıtaylı/İHA