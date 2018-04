Bülent Ertekin

Hain Amerika ve Avrupa , Suriye konusunda gene bir seneryo yazdı ve tiyatrosunu yardımcı elemanları yâda rol arkadaşları ile oynayarak tüm dünyaya gözünün içine baka baka vizyona soktu.

Vizyona girdi girmesine de bizim seyirci bu filmi pek yemedi. En azından bizim seyircimiz KÖTÜ BİR SENARYO İLE HAZIRLANMIŞ BİR TİYATRO diyerek ELEŞTİRİSİNİ ülkemizde ve tüm dünyaya yaptı. Artık bu memlekete hazırladıkları bu tür oyunları yediremiyorlar PAVLOVUN KÖPEKLERİ.

Nerden çıktı şimdi bu PAVLOVUN KÖPEKLERİ.

Kimdir?

Nedir?

Neyin nesidir? diyebilirsiniz.

Psikoloji okuyanlar bilirler. Gerçi zaman zaman konuşmalarda da geçer, PAVLOV'UN KÖPEKLERİ.

Rus bilim insanı yaptığı ünlü köpek deneyleriyle ününü duyurmuştur. Önceleri köpeklerin salya salgılaması üzerine fizyolojik araştırmalar yapan Pavlov bu durumun üstünde daha da yoğunlaşmıştır. Köpeklerin bakıcılarının getirdikleri yemekleri görünce ve yemek boyunca yoğun bir şekilde salya salgıladıklarını gözlemlemiştir. Hatta sadece eti gördüklerinde ve yerken değil eti getiren bakıcılarını görmeleri bile salya salgılamaları için yeterli olduğunu fark etmiştir. Basit gözüken bu doğal durum Pavlov’un deneyinin en önemli parçası haline gelmiştir.



Pavlov köpeklerin ete salgıladıkları salyanın aynı şekilde oluşumu için yapay bir düzenek hazırlamıştır. Deney ortamında öncelikle bakıcılar köpeklere et verirken Pavlov da olaya zil çalarak eşlik etmiştir. Bu durumda köpekler et yerken aynı zamanda sürekli zil sesini duymaya alışmışlardır. Zil sesi eşliğinde yemek yeme bir zaman sonra yerini farklı bir alışkanlığa bırakmıştır. Bu sefer de köpeklere et verilmeden önce Pavlov zil çalmaya başlamıştır. Diğer alışkanlığı oluşturma sürecinde olduğu gibi bunda da düzenli olarak köpekler önce zil sesini duymuş sonra da etin gelmesiyle eti yiyebilmişlerdir. Bu şartlar da köpekler tarafından edinilince Pavlov deneyinin son basamağına geçmiştir. Son olarak zili çalmış fakat köpeklerin eti görmeleri veya yemeleri gibi bir durumu söz konusu etmemiştir. Köpekler et görmemelerine rağmen sadece zil sesine bile ete salgıladıkları gibi yoğun salya salgılamışlardır.



Deney istenen sonucu vermiştir. Pavlov ve köpekleri psikoloji tarihine önemli bir katkıda bulunmuş ve şartlandırılmış koşullanma olarak adlandırdığımız bu kavramın tam anlamıyla keşfini sağlamışlardır. Köpeklerin doğal refleksi olan doğal etkene yani ete salgıladıkları salya Pavlov’un düzeneğiyle yapay etken olan zile de doğal etkene olduğu gibi aynı şekilde doğal refleksini göstermiştir (Türkçapar ve Sargın, 2012).



Şimdi gelelim esas oğlana. Yani bu deney ile bizim yazının bağlantısına. Dünyayı istediği gibi yönetme gayesi içinde olan ABD ninde tıpkı PAVLOV'UN köpekleri gibi

ETİ GÖRÜNCE

ZİL SESİNİ DUYUNCA salyalarını akıtan köpekleri var.

ABD , zile basar basmaz

köpekler gemilerini sulara indiriyor, Ortadoğu'daki üslerde uçakların biri iniyor, biri kalkıyor,

füzeler rampalara ateşlenebilir şekilde hazır kıta bekliyor,

askerler tam teçhizat hazır kıta SALDIRIN!!! komutunu bekliyor.

Gördüğünüz gibi Rus bilim.adamı PAVLOV' ve PABLOV'UN köpekleri ile A.B.D nın KÖPEKLERİ arasında

HİÇ Mİ HİÇ, FARK YOK.

Lakin bu memleket öyle

kendini

ASLAN ZANNEDEN,

KAPLAN ZANNEDEN,

KÖPEKLERİ çok amma çok gördü.

PAVLOV ve

BENZERİ KÖPEKLERİ

TERBİYE ETMESİNİ BİLDİ.



SELÂM VE DUA İLE..