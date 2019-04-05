Payitaht Abdülhamid 81. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Payitaht Abdülhamid YeniBölümde Neler Yaşanacak?

TRT1 ekranlarından seyirciyle buluşan Payitaht Abdülhamid dizisinde yeni bölüm heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Televizyon ekranlarından yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir izleyici kitlesi tarafından yakından takip edilen dizide, yeni bölümde neler yaşanacak? Payitaht Abdülhamid 81. bölüm fragmanının TRT1 tarafından yayınlanmasının ardından gözler 5 Nisan Cuma günü yayınlanacak olan yeni bölüme çevrilmiş durumda.

Her hafta hayranlarını ekran başına kilitleyen Payitaht Abdülhamid merakla beklenen 81. bölümüyle 5 Nisan Cuma akşamı TRT1’den hayranlarıyla buluşacak. Saat 20:00’den itibaren büyük bir heyecanla takip edilecek olan dizide bu hafta da reyting rekorları kırılması bekleniyor. Peki büyük bir heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Payitaht Abdülhamid 81. bölüm fragmanı ve detayları…

Payitaht Abdülhamid Yeni Bölümde Neler Yaşanacak?

Abdülhamid’i ve devleti bir kez daha zor duruma sokmak isteyen düşmanlar, hem dışardan hem de içerden hain planlarını uygulamaya koymaya devam eder. Ancak unuttukları bir şey vardır. O da Abdülhamid’in aldığı zekice önlemlerle başa çıkmak epey zorlayıcı olacaktır. Saldırıların şiddetini artıran düşmanlar Abdülhamid’i bu sefer köşeye sıkıştırır. Fakat mevzuyu çözen kişi, Abdülhamid’in yıllar önce gönlünü kazanmış biri olacaktır. Fuat ve Vembery’in planlarını uygulamaya koyamamasına sinirlenen Rothshild, işlerin başına kendisi geçmek için Payitaht’a gelir.

Akif, naime’nin gerçekte kim olduğunu uzun çabalar sonucu öğrenmeyi başarır. Öte yandan kardeşine ve Halil’e kurulan hain tuzağı öğrenen Zeynep, soluğu Şivenaz’ın yanında alır. Şivenaz düzenli olarak ilaç verdiği Seniha’nın aklını kaçırmak üzere olduğunu görerek sevinir. Ancak beklemediği bir durumla karşılaşır. Seniha bir fırsatını bulduğu anda Bidar’aŞivenaz hakkındaki gerçeği açıklar.

Halil Halid’i yenmek isteyen Joris, bu amaç uğrunda kendi çocuğunu tehlikeye atmaktan çekinmez. Ancak Halil Halid, araya sokulan küçük çocuk üzerinden paye kazanmak istemez. Düşmanlarıyla mertçe savaşmak isteyen Halil Halid, bu amacını gerçekleştirebileceği adresi öğrenir.

Merakla beklenilen Payitaht Abdülhamid 81. bölümüyle 5 Nisan Cuma günü saat 20:00’den itibaren TRT1’de yayınlanacak.