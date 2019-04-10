Pet Şişelerde ‘Depozito’ Sistemi Dünyaya Yayılıyor

Almanya ve Norveç'te zaferini ispatlayan pet şişelerin geri dönüşümü için oluşturulan "Depozito" sistemi dünyaya örnek olarak yayılmaya devam ediyor.

Plastik atıkların etrafa olan hasarlarına dair farkındalığın her geçen gün çoğalması ile beraber hükümetlerin de mevzuya dair çalışmalarında süratlenme yaşandı. Özelikle tabiatta geri dönüşü asırları bulan pet şişelerin kullanıldıktan sonra yine işlenip sistemin içine dahil edilmesi ile etraf lekeliliğinin önüne geçilmesi ve abuhava farklılığına ait meselelere çözüm arayışındaki hükümetlere esin verdi. İlk misal çalışmaları 2003 senesinde Almanya'da yapılan depozito sistemi zaferini katılmasının ardından başta Norveç olmak üzere pek çok ülke tarafından uyarlanarak faaliyete geçirilmeye başlandı.

"ÖNCEKİ SİSTEMDEN ŞİKAYET EDİYORLARDI, ŞİMDİ KALDIRILSA İTİRAZ EDECEKLER"

Almanya'daki model hakkında medyaya bilgilendirme yapan Fraunhofer Enstitüsü'nde operasyona ve paketleme mevzusunda çalışan Frank Welle, 2003 senesinde sistemin Almanya'da ilk kere görücüye çıkmasından sonra marketlerin kabullenmekte kısmen güçlük sürüklediğini belirterek, "2003 senesinde herkes depozito sistemi nedeni ile şikâyet ediyordu. Ama şimdi bunu kaldırmaya çalışsanız itirazlar yükselecektir" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'DAKİ BİR SEFERLİK KULLANIMLIK PET ŞİŞELERİN YÜZDE 98'İ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Hükümetin yürüttüğü çalışmalar sayesinde Avrupa'nın en büyük plastik ambalaj işletmeleri topluluğu IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen tarafından yayınlanan en son bilgilere göre, 2016 senesinde Almanya'daki türkiye elektrik kurumu kullanımlık pet şişelerin yüzde 98'i geri dönüşümle yine kullanıma kazandırıldı. Müessese tarafından hazırlanan raporda ise bu oranın elde edilmesinde depozito sisteminin ve hükümetin 15 yıldır yürüttüğü etrafçı taktiklerin olduğu belirtildi.

EN ÇOK ŞİŞE TOPLAYAN MARKET KAZANIYOR

Almanya'daki sistemde, iş dünyasını teşvik emeli ile materyale sahip olan firma pet şişeleri topladığı, öte yandan harcayıcının Aldi marketinden aldığı pet şişeyi Lidl marketinde geri dönüştürebileceği ve durumdan geri dönüşümü yapan marketin sağlayacağı kaydedildi.

Almanya, depozito sisteminin lideri olarak bilinse de dünyada bu modeli galibiyet ile yürüten bir değişik ülke ise Norveç. Ülke 2014 senesinde başladığı çalışmalar ile geri dönüşüm sektöründeki rol model ülkelerden biri olmayı muvaffak oldu. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 senesinde paylaştığı bilgilere göre Norveç kendisine uyarladığı "Depozito" sistemi ile plastik şişeleri yüzde 97 oranında geri dönüştürüldü.

GERİ DÖNÜŞTÜREN FİRMAYA HÜKÜMETTEN AİDAT İNDİRİMİ

2016 senesinde 598 milyon 355 bin 791 plastik şişeyi geri dönüştüren Norveç modelinin artta ise hükümetin yüzde 95 oranında geri dönüşüm yapan işletmeleri bazı ödentilerden muaf yakalaması kaydolundu. Sistem ise Almanya'daki ile neredeyse aynı biçimde işliyor. Harcayıcı şişe için mahsule aşırıdan verdiği parayı geri dönüşüme atması halinde, aygıttan geri ödeme alıyor.

DÜNYADA DEPOZİTO SİSTEMİNE İLGİ ARTIYOR

Almanya ve Norveç'in yanı gizeme bu sistemi ülkeye entegre etmeye çalışanların arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İskandinav ülkeleri var. İngiltere ise mevzu hakkında çalışmalar yürütüyor. Öte yandan Norveç modelini hakkında bilgi almak üzere İskoçya, Hindistan, Çin ve Avustralya gibi ülkelerden takımların sistemi araştırmak üzere ülkeye geldiği öğreniliyor.