Bülent Ertekin

Cumalardan bir cuma...

Mübarek bir gün...

Meleklerin yeryüzüne indiği,

Duaların kabul olduğu saatler...

Sünnet kılınmış ve cuma hutbesi için sevdiğim, saygı duyduğum imam efendi minberde öyle güzel, öyle güzel sözler söyledi ki , o söylenen sözlerin her birini alın ve hayat felsefeniz yapın.

Hutbenin mevzuu çocuklarımız ile alâkalı idi.

Yüreğimden vurulduğum söz ise

EVLATLARINIZI ELİNDEN DEĞİL

YÜREĞİNDEN TUTUNUZ idi.

Elbette ellerinden tutacağız, lâkin ellerinden tuttuğumuz gibi asıl tutulması gereken, olmazsa olmazı YÜREKLERİNDEN TUTMAK idi.

Evet, bugün evlatlarımızın elinden tuttuğumuz gibi yüreklerinden de tutuyoruz.

Lâkin;

YÜREKLERİNDEN TUTTUKLARIMIZ sadece

EVLATLARIMIZ DEĞİL!!!



Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Risale-i Nur külliyatında,

" Azametli, bahtsız bir kıt’anın; şanlı, talihsiz bir devletin; değerli, sahipsiz bir kavmin... diye başlayan kısmında İslâm âleminin düştüğü sıkıntıları ve problemleri nezih bir şekilde izah eder, diğer yandan da bu sıkıntıların ve problemlerin yegâne çarelerini izah ve ispat eder. İşte petrol kuyularından petrol değil ELLERİNDEN özellikle de YÜREKLERİNDEN TUTTUĞUMUZ Islam coğrafyasının insanları.



Evet, o azametli ve bahtsız kıtanın evlatları, A.B.D ve onun YALAKALARI ve TETİKÇİLERİ yüzünden kan ve gözyaşı ile çile ve sıkıntı çekiyor. Gittikleri her yerde yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürerek bir ülkeyi perişan edip yerle yeknesak edip gidiyor.

Oysa benim ülkem ve onun merhametli insanları ve askeri gittiği her yerde önce yürekleri fethediyor. Ellerinden tuttuğu gibi yüreklerinden de tutuyor, tutmaya devam ediyor ve edecek inşaallah.

AFAD

TİKA

KIZILAY

YEŞİLAY ve 81 ildeki tüm STK ve platformların yaptıkları yardımlar ile dünyada

nerede bir fakir,

nerede bir fukara,

nerede bir mazlum,

nerede aç,

nerede açıkta,

nerede zulme uğramış ama müslim ama gayri müslim var ise

ELİNDEN DEĞİL

YÜREĞİNDEN TUTUYORSA

BİLİN Kİ O TÜRKİYE'DİR.

ONLAR TÜRK'TÜR!!!

Kimler yok ki o yardım edilenlerin içerisinde.

Ürdün,

Güney Sudan,

Irak,

Makedonya,

Mozambik;

Sudan’daki sel felaketlerinde,

Ekvator’daki depremde,

Yemen ve Somali’deki iç karışıklıklarda, Haiti’deki kasırgada

Suriye ve Filistin’de yardıma muhtaç zor durumdaki insanların umudu oldu.

Yollara dökülen mazlumlar,

TÜRK'LER GELİYOR!!!

TÜRK'LER GELİYOR!!!

dua ve gözyaşları ile Mehmed'in, Ahmed'in, Hasan'ın ellerini öpüyor, kucaklıyor, sarılıyor sarılıyor, sarılıyor...

Kalpler hüzünlü..

Kalpler mahzun...

Kalpler maznun...

Mehmed'in elinde bir pet, su şişesi...

Ahmed'in elinde bir çikolata...

Hasan'in elinde bir erzak kolisi..

Hüseyin'in elinde bir .....

Vatanın selameti,

Vatanın bekası;

Vatanın bütünlüğü;

Vatanın birliği,

Vatanın dirliği için

GİTTİĞİ HER YERDE

MAZLUM ve MAHSUNLARIN

HEM ELİNDEN

HEM DE YÜREĞİNDEN TUTUYOR.



Selâm ve dua ile.