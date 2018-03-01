PİLİÇ ETİ ÜRETEN FİRMALAR ARTAN MALİYETLER NEDENİYLE ZOR DURUMDA

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

Kanatlı et üreticisi firmaların artan maliyetler nedeniyle zor durumda olmasını TBMM gündemine taşıyarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdim.

Yoğun istihdam gerçekleştiren ve tarımı destekleyen yapısıyla Türkiye ekonomisi ne önemli ölçüde katma değer sağlayan kanatlı eti sektöründe, hammadde üreticisi çiftçi, sektörle ilgili esnaf , yem, ilaç-aşı, yan sanayi, nakliye, pazarlama dalları dahil yaklaşık 600 bin kişi çalışıyor. Türkiye genelinde piliç eti başta olmak üzere kanatlı eti üreten kaç firma ve bu firmalarda çalışan kaç personel bulunmaktadır, Türkiye dünya kanatlı eti ve piliç eti üretiminde kaçıncı sıradadır?

TÜRKİYE YILLIK ORTALAMA ET TÜKETİMİNDE DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye kırmızı et ve kanatlı eti tüketim ortalamalarını ve Dünya ortalamasıyla kıyaslandığında Türkiye et tüketiminde kaçıncı sırada olduğuna yer verdiğim sorular şu şekilde: