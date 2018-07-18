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Pırlantada inanılmaz indirimler! KAÇIRMAYIN!

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Pırlantada inanılmaz indirimler! KAÇIRMAYIN!
Milyonlarca yıl önce, hatta zamanın başlangıcında diyebileceğimiz yıllarda oluşumu başlayan elmaslar anlaşılabileceği üzere çok ama çok yaşlıdır ki bu vakit dinozor çağının bile öncesindedir.

Yüzük olarak parmağınızda, kolye olarak boynunuzda, küpe olarak kulağınızda veya bir bileklik olarak bileğinizde taşıdığınız pırlanta taşınız gökte görebileceğiniz bazı yıldızlardan bile daha yaşlıdır. Yunanlılar için tanrının gözyaşı, Romalılar için ise koparak yere düşen yıldız parçalarından ibaretti pırlantalar. Çağlar boyunca gerek yüklendiği anlam, gerekse nadirliğiyle çok değerli kabul görülen pırlantalar eşsiz oluşları, içerdikleri manevi anlamlar hasebiyle de maddi olarak bir hayli değerliler. Herkesin sahip olmak isteyeceği bu çok ama çok değerli taşlar günümüzde fiyatıyla da değerini yansıtıyor. Yüksek fiyatlandırmalara karşın pırlantada inanılmaz indirimler Zen Pırlanta’da. Kaçırmayın!

 

Kardan Adam Kolye

pırlanta Kolye

pırlanta Kolye

Dürüst olalım, hemen hemen herkes bir pırlanta takı sahibidir ya da o eşsiz güzellikteki pırlantaya sahip olmayı gerçekten çok istiyordur. Sonuçta kim istemez ki? Ancak hayatta maalesef her istediğimiz şeyi yapamıyoruz veya bazı sebeplerden ötürü, özellikle maddi sebeplerden ötürü bu istekleri bir miktar ertelemek durumunda kalıyoruz. Artık erteleme vakti bitti. Her zevke ve her bütçeye uygun, en gösterişli pırlanta takılar çok ucuz fiyata Zen Pırlanta’da. 2-22 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak dev mi dev, rakipsiz mi rakipsiz bu kampanya ile %40 indirimle 480 TL’ye harika bir Kar Tanesi Pırlanta Kolye veya %79 indirimle 990 TL’ye muhteşem bir Pırlantalı Kadın Saati alabilirsiniz. Sadece bunlarla sınırlı değil, yakut, safir, zümrüt gibi bir çok değerli taşın pırlantayla bir arada kullanıldığı birbirinden göz alıcı takılar da bu dev kampanyaya dahil. Üstelik 2500 TL ve üzeri yaptığınız alışverişe Pırlantalı Saat Kolye hediyesi Zen Pırlanta’dan!

Pırlanta Kolye

Tektaş

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Türkiye’nin ilk ve tek Forevermark Yetkili Mücevhercisi olan, son sekiz yıldır ihracat şampiyonluğunu elinden bırakmayan, güvenilir ve garantili alışveriş hizmetinin tek adresi olan Zen Pırlanta bu devasa kampanya ile sizleri bekliyor. Türkiye’nin müşteri memnuniyeti odaklı en büyük pırlanta markası Zen Pırlanta! Unutmayın, pırlanta Zen’den alınır.

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