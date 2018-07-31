İtalya gezisi esnasında görülecek yerler listesinde bulunan kule, Pisa şehrinde mucizeler meydanı olarak adlandırılan alanda bulunur.

İtalyanlar tarafından Pisa’nın eğilen kulesi olarak adlandırılmaktadır. Pisa katedralinin çan kulesidir. Pisa Kulesi hakkında bilgiler incelendiğinde uzun yıllar alan bir yapım aşamasından geçtiği görülmektedir. Yapılma amacı Cenova ve Venedik’e karşı gösterilmek istenen güç sembolü olarak inşa edilmiştir.

Katedralin bileşkesi içerisinde Pisa Kulesi dışında ana katedral, anıt mezar ve vaftizhane yer alır. Bileşke yumuşak bir zemine yapıldığından Pisa Kulesi güneye, katedral ve vaftizhane içe doğru çökmektedir. Kulenin yapılması esnasında inşanın ikinci katında çökme hesaplanmasına karşın yapıma devam edilmiştir. Pisa şehrinde inşa edilen bazı kulelerde Pisa Kulesine benzer şekilde eğilmeler görülmektedir. Pisa kulesine ziyaret için 30 kişi 40 dakika aralıklarla alınmaktadır.

İtalya’nın en önemli yapılarından biri olan Pisa Kulesi, çevresindeki diğer önemli yerlerle birlikte gezilmeli ve tarihi hakkında detaylı bilgi edinilmelidir. Pisa dışında diğer İtalya şehirleri ve önemli yerlerini ekstralar dahil italya turları ile gezmek çok daha verimli olacaktır.

Pisa Kulesinin Mimarisi

Kulenin yüksekliği 55 metre, 8 katlı ve altı ana sütundan oluşmaktadır. Pisa kulesinin iç çapı 7,368 metre dış çapı 15,84 metredir. Duvar kalınlığı 2,4 metredir. Kulenin ağırlığı yaklaşık olarak 14,700 ton olarak hesaplanmaktadır. Yapıldığı günden itibaren 100 yılda 0,7 cm eğildiği tespit edilmiş, kulenin mevcut eğikliği 5.5 derece olarak ölçülmüştür. Bu eğim derecesi temelden itibaren tepesinde 4,3 metre olarak ölçülmüştür. Ağırlık merkezini nedeniyle kule bu eğikliğe karşı yıkılmamıştır. Kulenin üstüne 294 basamakla ulaşabilmektedir.

Pisa Kulesinin Tarihi

Ana yapısı olan katedral 1063 yapılmaya başlanmış 1090 yılları arasında bitirilmiş, çan kulesi olan Pisa kulesi 1173 inşa edilmeye başlanarak 1370 yılında tamamlanabilmiştir. Pisa kulesinin yapılışında iki defa savaşlar nedeniyle 100 yıllık aralar verilmek zorunda kalmıştır. Pisa kulesine zamanla çanlar eklenmiştir. La Dasquereccio olarak adlandırılan ilk çan yaklaşık 1 ton ağırlığında olup 1262 yılında yapılmıştır.

La Terza Çanı olarak adlandırılan ikinci çan kulenin en hafif ve en küçük çanı olup 300 kilogram olduğu bildirilmiş ve kuleye 1473 yılında eklenmiştir. İl Vespruccio olarak adlandırılan üçüncü çan 14’üncü yüzyılda yapılmış 1501 yılında tamirat geçirmiştir. Çanın yaklaşık ağırlığı bir ton civarındadır. Lassunda adına verilen dördüncü çan kuleye 1564 yılında eklenmiş olup, yaklaşık ağırlığı 3 ton 621 kilogram olduğu belirtilmektedir. İl Crocifisso olarak adlandırılan beşinci çan 1572 yılında eklenmiş, yaklaşık ağırlığı 2.5 ton olduğu belirtilmektedir.

Del Pozzetto olarak adlandırılan altıncı çan kuleye 1606 yılında eklenerek kulenin çanları tamamlanmıştır. Çanın ağırlığı yaklaşık 652 kilogram olduğu bildirilmektedir. San Ranieri olarak adlandırılan yedinci çan 1721 yılında eklenmeye başlanarak 1723 yılında tamamlanmıştır. Çanın yaklaşık ağırlığı 1.15 ton olarak belirtilmektedir. Pisa kulesi ve mücizeler meydanı 1987 yılında Unesco Dünya Kültür Mirasları listesine girmiştir. Kule zamanın verdiği etkiler nedeniyle 1989 yılında restore edilmeye başlanmıştır. Bu restorasyonla kulenin yaklaşık 300 yıl kadar daha ayakta tutabileceği amaçlanmıştır. 2001 yılında kule tekrar ziyarete açılmıştır. 2008 yılında yapılan hesaplamalarda kulenin eğilmesinin durduğu belirtilmiştir.

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