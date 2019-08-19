PKK'ya karşı 'Kıran operasyonu" ile Mehmetcik Kıracak

Asayiş 19.08.2019, 14:41
PKK'ya karşı 'Kıran operasyonu" ile Mehmetcik Kıracak

İÇİŞLERİ Bakanlığı Hakkâri, Şırnak ve Van'da teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak maksadıyla 'Kıran' operasyonunun başladığını açıkladı.

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