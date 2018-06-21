PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon

Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Haziran 2018 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda;
• 1 adet AK-47 marka 7,62 mm çapında uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 704 adet fişek,
• 1 adet SIG SG-542 marka 5,56 mm çapında uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 45 adet fişek,
• 1 adet WALTER marka 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 10 adet fişek ele geçirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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