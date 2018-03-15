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Polatlı Belediyesi şehrin tarihi değerlerini günümüze taşımak gayesiyle Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesiyle ortak çalışmalar yürütecek

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Polatlı Belediyesi şehrin tarihi değerlerini günümüze taşımak gayesiyle Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesiyle ortak çalışmalar yürütecek
Polatlı Belediyesiyle birlikte yapılacak çalışmaları görüşmek isteyen Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Dekanı..

Polatlı Belediyesiyle birlikte yapılacak çalışmaları görüşmek isteyen Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Gözlüberk Özlü ve öğretim üyeleri ile Ankara Emek Soroptimist Kulübü temsilcileri Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı makamında ziyaret ettiler.

Kabulde Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gazi Üniversitesiyle yapılacak işbirliğinin Polatlı'ya önemli getirisinin olacağını ve Belediye olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Şehrin değerlerinin tanıtımı için çeşitli üniversitelerle çalışmalar yürüttüklerini belirten Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, “Çankaya Üniversitesi ile Gordion, Atılım üniversitesi ile Son Kale Polatlı belgesel çalışmalarını yapan Polatlı Belediyesi, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesiyle de Frig Gordion dönemi ve Sakarya Savaşına ait takı, giysi, heykel, magnet tasarımları yapacak.'' dedi.

Koç, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın emir ve tensipleriyle gerçekleştirdikleri üniversite yerel yönetim çalışmasına bir yenisini daha eklediklerini sözlerine ekledi.

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