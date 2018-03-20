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Polatlı Belediyesi, Travelexpo Ankara Fuarına katılacak

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Polatlı Belediyesi, Travelexpo Ankara Fuarına katılacak
Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Türkiye’nin en önemli turizm buluşmalarından Travelexpo Ankara Fuarına katılacak.

Ankara'da 22-25 Mart tarihleri arasında ATO Congresium'da gerçekleştirilecek fuara Polatlı Belediyesiyle birlikte 9 ilçe Belediyesi, 35 il valilik ve belediyesi ile 23 ülkeden firmalar katılacak.

Turizm tanıtım alanında önemli firmaların katıldığı fuarda Polatlı Belediyesi de yerini alıyor.

Polatlı'nın değerlerinin tanıtımı için her fırsatı değerlendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, “Polatlı Belediyesi olarak Ocak ayında 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katıldık. Orada şehrimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Bu hafta ise Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilecek çok önemli bir fuarda Polatlı Belediyesi olarak yerimizi alıyoruz. Tüm hemşehrimi her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği bu fuara katılmaya davet ediyorum.” dedi.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç ise ''Çin, Küba, İsveç, İspanya, Tayland, İran ve Vietnam başta olmak üzere 20 ülke, 44 şehrin katılacağı fuarda POTA olarak yerimizi alıyoruz. Fuarda önemli turizm şirketleri yer alıyor. Yerel ürünler sergileniyor. Polatlı Belediyesi olarak biz de fuarda yerimizi alıyoruz. Şehrimize ait ürünlerle, fotoğraf, tanıtım kitapçığı ve tanıtım filmleriyle insanları Polatlı'ya davet edeceğiz. Ayrıca bu fuarda UNESCO Dünya Mirası Adayımız Gordion'u ve diğer tarihi zenginliklerimizi ziyaretçilerimiz görmüş olacaklar” diye konuştu.

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