Polatlı’da gerçekleştirilen Gordion Yarı Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor

POLATLI GORDİON MARATONUNA HAZIRLANIYOR...

Uluslararası Gordion Yarı Maratonu hazırlıklarını sürdüren Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, Türkiye Atletizm Federasyonu Ankara İl Sorumlusu Metin Değirmenci, Polatlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Temsilcisi Onur Akırmak, Organizasyon Firması Yetkilileri Şule Çınar, Birsen Aktugan, Hilal Özer, Milli Maratoncu Haydar Doğan ve Veli Ballı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’yı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Gordion Yarı Maratonu Heyetini kabul eden Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, kurum olarak sporun pekçok alanında başarılı faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıldızkaya, “Polatlı Belediyesi olarak, eğitim, kültür, alt yapı yanında sporun bir çok alanında çalışıyoruz. Bizim gözbebeğimiz Gordion yalnızca Ankara’nın yada Polatlı ’nın bir tarihi değeri olmanın yanında bir Dünya Mirasıdır. Sahip olduğumuz bu önemli miraslar bize önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklarımızı yaptığımız önemli çalışmalarla yerine getirmekteyiz.” dedi.

POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç, ilçede ilkkez gerçekleştirecekleri Maratonu 3 güne yayarak farkındalığın etkisini artırmayı planladıklarını belirtti. Koç, “ Polatlı ve Ankara’da 4 beş, 6 mayısta bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Gerçekleştireceğimiz etkinliklerin detaylarına https://www.maratongordion.com/ web adresinden ulaşılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Atletizm federasyonu il sorumlusu Metin Değirmenci’den teşekkür ve bilgi alışverişinde bulundu.

Milli Maratoncu Haydar Doğan ve Veli Ballı ziyaret esnasında Başkana Ankara’da böyle bir maratonu düzenledikleri ve sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ederek, Gordion Maratonuna her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade ettiler.

Maraton Türkiye ekibinden Şule Çınar maratonu gösterilen ilginin çok iyi olduğunu büyük bir farkındalık yaratacaklarını ifade ettiler.