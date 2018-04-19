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Polatlı’da gerçekleştirilen Gordion Yarı Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor

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Polatlı’da gerçekleştirilen Gordion Yarı Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor
POLATLI GORDİON MARATONUNA HAZIRLANIYOR...

Uluslararası Gordion Yarı Maratonu hazırlıklarını sürdüren Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç,  Türkiye  Atletizm Federasyonu  Ankara İl Sorumlusu Metin Değirmenci, Polatlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü  Temsilcisi Onur Akırmak,  Organizasyon Firması Yetkilileri Şule Çınar, Birsen Aktugan, Hilal Özer,  Milli Maratoncu Haydar Doğan ve Veli Ballı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’yı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Gordion Yarı Maratonu Heyetini kabul eden  Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya,  kurum olarak sporun pekçok alanında  başarılı faaliyetler  gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıldızkaya, “Polatlı Belediyesi olarak, eğitim, kültür, alt yapı yanında sporun  bir çok alanında   çalışıyoruz.  Bizim gözbebeğimiz Gordion yalnızca Ankara’nın yada Polatlı’nın  bir tarihi değeri olmanın yanında bir Dünya Mirasıdır. Sahip olduğumuz bu önemli miraslar bize önemli sorumluluklar yüklemektedir.  Bu sorumluluklarımızı  yaptığımız önemli çalışmalarla yerine getirmekteyiz.” dedi.

POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç, ilçede ilkkez  gerçekleştirecekleri  Maratonu 3 güne yayarak  farkındalığın etkisini artırmayı planladıklarını belirtti. Koç, “Polatlı ve Ankara’da  4 beş, 6 mayısta  bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Gerçekleştireceğimiz etkinliklerin detaylarına https://www.maratongordion.com/ web adresinden ulaşılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Atletizm federasyonu il sorumlusu Metin Değirmenci’den teşekkür ve bilgi alışverişinde bulundu.

Milli Maratoncu Haydar Doğan ve Veli Ballı ziyaret esnasında Başkana Ankara’da böyle bir maratonu düzenledikleri ve sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ederek,  Gordion Maratonuna her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade ettiler.

Maraton Türkiye ekibinden Şule Çınar maratonu gösterilen ilginin çok iyi olduğunu büyük bir farkındalık yaratacaklarını ifade ettiler.

Heyet daha sonra Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezine geçerek Gordion Maratonunun ayrıntıları üzerinde fikir alışverişinde bulundular.

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