Polatlı’da Kaybolan Eylül Yağlıkara’nın Arama Çalışmaları

Polatlı ilçesi Uzunbey Mahallesi’nde kaybolan Eylül Yağlıkara isimli çocuğun kaybolması üzerine 22-25 Haziran...

Polatlı ilçesi Uzunbey Mahallesi’nde kaybolan Eylül Yağlıkara isimli çocuğun kaybolması üzerine 22-25 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan arama çalışmalarına Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince keşif uçağı, drone, kadavra köpek timi, iz takip köpek timi ve motorlu yamaç paraşütleri kullanılarak devam edilmektedir.

Olay ile ilgili 1 şüpheli tutuklanmış olup adli soruşturma ve arama çalışmaları devam etmektedir.